Сочинение Анализ стихотворения А. Блока «Вхожу я в темные храмы…»

Стихотворение «Вхожу я в темные храмы…» было написано Блоком 25 октября 1902 года. Это время было отмечено важными событиями в личной жизни поэта – влюбленностью в его будущую жену, Л. Д. Менделееву.

Кроме того, известно, что в ранний период творчества Блок увлекался философией Вл. Соловьева. В учении этого философа поэта привлекала идея о Вечной Женственности, или о Душе Мира. По Соловьеву, именно через любовь возможно устранение эгоизма, единение друг с другом. «Высокая любовь» к миру открывается человеку через любовь к земной женщине, в которой нужно суметь увидеть ее небесную природу.

Все эти мысли и настроения отразились в стихотворении «Вхожу я в темные храмы…» В целом настроение произведения можно охарактеризовать как настроение ожидания. Лирический герой влюблен. Он ожидает от своей возлюбленной раскрытия ее женской сущности и, через это, познание Высшей Женственности, Гармонии, слияния с миром. Поэтому можно сказать, что данное стихотворение – это сочетание любовной лирики с лирикой духовной.

Все произведение построено на метафоре. Герой входит в «темные храмы». Мне кажется, что это метафора любви. Интересно сочетание этих слов, оно отражает отношение героя к своему чувству. «Храмы» - что-то святое, божественное, «темное» же – непознанное, таинственное, маняще-загадочное и пугающее.

Герой не знает, сомневается, его возлюбленная действительно Она – женщина его жизни, его судьба, его Богиня и Муза. Или же он ошибается? Но, несмотря на это, он ждет, дрожит от волнения, потому что любит:

В тени у высокой колонны

Дрожу от скрипа дверей.

А в лицо мне глядит, озаренный,

Только образ, лишь сон о Ней.

Важен здесь, на мой взгляд, эпитет «озаренный», отнесенный к образу, сну, мечте о Ней. Этот образ озарен каким-то высшим светом, предчувствием. Герой внутри себя знает, что она – это Она.

Дальнейшее развитие стихотворения подтверждает это:

О, я привык к этим ризам

Величавой Вечной Жены!

Высоко бегут по карнизам

Улыбки, сказки и сны.

Сначала герою было не по себе от мысли, что его возлюбленная – Величавая Вечная Жена, то есть олицетворение высшей женственности, силы и слабости, гармонии, которая и спасет мир. Но постепенно он привык к тому, что каждый раз соприкасается с таким чудом. Поэтому он говорит, что «привык к этим ризам». Теперь они не мешают ему, а вдохновляют на «улыбки, сказки и сны». Вдохновляют на мечты о любимой как о земной женщине.

Последняя строфа завершает размышления лирического героя. На первый план он выводит духовную высшую сущность своей возлюбленной. Он «верит», что она и есть воплощение Высшей гармонии:

О, Святая, как ласковы свечи,

Как отрадны Твои черты!

Мне не слышны ни вздохи, ни речи,

Но я верю: Милая - Ты.

Таким образом, стихотворение условно можно разделить на три части: вступление, развитие мысли, заключение.

Язык произведения ярок, насыщен средствами художественной выразительности. Особенно много здесь эпитетов (темные храмы, бедный обряд, Прекрасная Дама, озаренный образ, Величавой Вечной Жены, ласковы свечи, отрадны черты) и метафор (глядит образ, ризы Жены, бегут улыбки, сказки и сны).

В синтаксическом плане в стихотворении можно отметить инверсию (вхожу я, совершаю, жду я и т. д. ) Это придает ему размеренность и торжественность. Есть здесь восклицательные предложения, передающие силу надежд и ожиданий героя.

В целом строение предложений достаточно просто. Оно соответствует «бедному обряду», совершаемому героем.

Я считаю, что стихотворение «Вхожу я в темные храмы…» - одно из лучших стихотворений А. Блока. Оно показывает любовь, прежде всего, как духовное, душевное, эмоциональное слияние двух людей. Кроме того, мне близка идея того, что только любовь спасет каждого человека и весь мир в целом, потому что любовь и есть Бог. .