Анализ стихотворения А. С. Пушкина «Тучи»

Стихотворение создано Александром Сергеевичем в 1835 году. В последние годы жизни великому поэту удалось добиться гениальной точности и не меньшей романтики в своих произведениях. Если в ранних стихах он искал вдохновение в жизненных бурях, суете и страстях (нередко подражая Байрону), то у позднего Пушкина это всё отходит на второй план, и появляется умиротворение, созерцание внутреннего мира и в природе, и в других людях.

Завораживает метафорический образ стихотворения: с тучей сравнивается душа человека, которая, проходя через жизненные невзгоды, очищается таким путём, и становится всё легче, в конце концов – белым облаком посреди «ликующего дня», то есть обретает счастье и покой.

Анализ стихотворения «Тучи» говорит о том, что оно интересно не только своим сюжетом, но и структурой. Три катрена имеют общую тему, но авторские интонации в них различаются. В первом из них поэт как бы упрекает героиню за то, что она всё ещё «наводит тень», хотя вокруг после недавнего дождя установилась прекрасная погода. Второе четверостишие, полное ярких образов, является как бы кульминацией стихотворения. Пушкин вспоминает былое могущество тучи, какой «грозной» она была, как яростно звучали громовые раскаты… Эта картина его вдохновляет, но в третьем катрене тон его сменяется на смиренный. Классик подчёркивает, что туча уйдёт неизбежно, её прогонит даже лёгкий ветерок. «Мирными» словами поэт выражает просьбу к «задержавшейся гостье» поскорее удалиться.

Такое построение не является случайным, оно возвращает нас к упоминавшемуся ранее образу души человеческой, которая, проходя сквозь «ненастья» своего существования, может исполниться агрессией – но впоследствии обязательно утешится, утрёт слёзы и найдёт долгожданный свет счастья.

Стилистический анализ стихотворения «Тучи» подчёркивает гениальные мысли и образы поэта. Оно наполнено типично «пушкинскими» сочетаниями слов, многие из которых не использовал ни один поэт как до, так и после великого классика. Вдумайтесь в слова «рассеянная буря» или «унылая тень». Без этих подробностей стихотворение было бы скучным, всего лишь рядовым описанием природы. Такие сочетания исполнены красоты и одновременно простоты, всё это говорит о том, что поэт достиг непревзойдённого, присущего только ему, мастерства.