Анализ стихотворения А. С. Пушкина «Вновь я посетил…»

1835 год, в котором написано стихотворение, стал непростым для автора. Именно тогда Пушкин в последний раз вернулся в Михайловское, где коротал годы опалы в небольшом домике со своей няней. Данные строчки подводят некий итог целой жизни классика, отчасти невесёлый.

Проведём анализ стихотворения «Вновь я посетил…». Мы видим, что оно делится на несколько смысловых частей. Первая из них посвящена приезду поэта в знакомое село. Пушкин повествует о том, что прошло десять непростых лет с тех пор, как он гостил в нём два года ссылки. Этим классик намекает, что столько же времени утекло с тех пор, как царь подавил мятеж декабристов.

Вторая часть описывает природу этого края, ставшего родным для поэта. Михайловское живёт своей жизнью, и видимых перемен в нём мало. Поэт видит свой домик, в котором уже нет воспетой им няни. А рядом с ним и холм, где Пушкин нередко сиживал, тоскуя по «иным волнам» южных морей…

Автор видит знакомые три сосны. Они издавна стояли на самой границе «дедовских владений». Они почти не изменились, но у корней разрослась целая «роща», молодые деревца…

Изящно поэт переходит к третьей части. Он обращается к юной зелени, которая символизирует новое поколение. Пушкин не сомневается, что скоро бывшие кустики перерастут вековых гигантов-дубов и заслонят их. Но он исполнен смирения и с симпатией упоминает своего внука, который однажды, возвращаясь домой вечером, услышит лёгкий шум этих деревьев и вспомнит своего деда, «неведомого изгнанника» в этих краях. Автор верит, что судьба его потомка будет счастливее…

Более глубокий анализ стихотворения «Вновь я посетил…» ещё глубже выдаёт страдания и надежды писателя. В первой части перекликаются такие слова, как «опальный» и «изгнанник». Пушкину неприятны мысли о ссылке, о Николае I, отвернувшемся от него… В дальнейших описаниях скромного села нельзя не отметить фразу «теперь старушки нет». Поэту больно ощущать утрату столь милой ему няни… Третья часть является стилистически самой простой. Её бесхитростный язык хорошо подходит для выражения надежд Пушкина на будущие поколения, также для доброго обращения к ним.

Таким образом, в этом произведении мы видим характерные для Пушкина мотивы борьбы и страданий, заканчивающихся счастливо. Эти строки освещены неугасимой верой поэта в лучшую жизнь, в торжество добра над злом.