Анализ стихотворения А.А. Ахматовой «Мне голос был. Он звал утешно...»

Созданное в 1917 году стихотворное произведение, пополнило ряд стихотворений из сборника «Белая стая». Здесь все внутренние переживания и тревоги Анны Ахматовой, основанные на революционных волнениях, получили свое выражение на бумаге.

Анализ стихотворения "Мне голос был. Он звал утешно. . . " позволяет заявить, что на этом этапе в ее творчестве можно проследить четкий след пушкинских стихов, а так же мотивы, используемые ее современниками в своих стихах. Поэтессе жутко и неприятно оставаться внутри событий приближающейся революции, но и покинуть Россию, нет никаких моральных сил.

Грешный край свой героиня считает глухим и ей стыдно за него, но никакие порывы покинуть Родину не могут быть осуществлены. Истинный патриотизм сквозит в каждом слове. Мужество лирической героини достойно уважения. И это несмотря на то, что большая часть интеллигенции все же покинула Родину в пользу спокойной жизни заграницей. Анна не примкнула к ним. Тот сладкий голос, зовущий заграницу в сытую спокойную жизнь, не имеет воздействия на Ахматову. Она закрывает себе уши стихами и не слышит его сладких призывов.

Искусительный голос символизирует в этом произведении малодушие общества и в частности тех, кто покинул Родину в тяжелое для нее время. Этот поступок позволил стране утонуть в крови, по мнению автора, который в кульминационный момент стихотворения заявляет о своей твердой духовной позиции. Бежать от Родины в тяжелое для нее время Анна не считает возможным. Автор неразделим с Россией, что не может не вызывать восхищение. Тем более что герой стихотворения – хрупкая женщина.

В это неспокойное время Ахматова вышла за рамки женской любовной лирики. Ее глубокие душевные переживания кипели и нашли все же выход в стихах. Этим стихотворением она условно отделила себя от внутренних эмигрантов, которые по каким-то причинам не уехали, но выступили против России. Так же в произведении есть явный протест против тех, кто все же покинул Родину.

Ахматова тяжело переживает разделение общества на красных и белых. Она отказывалась проводить разделительную полосу между теми и другими. При этом стала патриотическим поэтом.

Глубокий анализ стихотворения "Мне голос был. Он звал утешно. . . " позволяет с уверенностью назвать одним из ярких стихотворений революционной тематики.