Анализ стихотворения А.А. Ахматовой «Заплаканная осень, как вдова...»

Анализ стихотворения «Заплаканная осень, как вдова. . . » мы начнем с сопоставления даты его написания и важных событий в жизни самой поэтессы А. Ахматовой.

Анна Ахматова написала его осенью 1921 года, после смерти своего мужа Николая Гумилева, расстрелянного в том же году, в августе. Несмотря на то, что Ахматова и Гумилев уже больше трех лет были в разводе на тот момент, они все же до последнего оставались близкими и родными друг другу людьми, поэтому трагическая гибель Николая Гумилева не могла не отразиться на творчестве А. Ахматовой. Отсюда и образ печальной вдовы, убитой горем, являющийся основой этого стихотворения, оно и по форме напоминает душераздирающий плач женщины, на которую внезапно навалилась большая беда.

Ярко виден также в этом произведении А. Ахматовой и мотив памяти, воспоминаний об ушедшем, которое уже не повторится. Она описывает его с точным психологизмом, демонстрируя нам образ вдовы, безнадежно мысленно перебирающей то, что ей еще не потеряно.

Сделать более точный анализ стихотворения «Заплаканная осень, как вдова…» можно, рассмотрев, какими средствами художественной выразительности воспользовалась А. Ахматова при его написании. Во-первых, Ахматова противопоставила первую строфу, полную мрачных, но динамичных образов, второй, в основе которой находилось успокоение и мотив забвения, освобождающего от боли. Не случайно также Ахматова использует именно осень для передачи своего душевного состояния: она прибегает к привычному для человеческой психологии образу осени как периода упадка и уныния. Это позволяет А. Ахматовой в полной мере реализовать ее излюбленный (и присущий символистам того периода вообще) прием повествования о ситуации исподволь, не называя ее прямо, но, при помощи описаний природы и иных явлений, а также передачи различных визуальных символов и знаков, передать эмоциональный образ.

Однако общий посыл стихотворения, как ни странно, является довольно светлым и имеющим под собой тайную надежду на то, что в будущем все изменится, веру в будущее. Чтобы добиться этого, Анна Ахматова воспользовалась образом зимы, при помощи описаний мирного пейзажа и покоя убеждая читателя, что рано или поздно на смену боли придет долгожданное утешение. Несмотря на то, что на это, разумеется, понадобится долгое время, Ахматова, по крайней мере, уверяет, что все закончится благополучно.