Анализ стихотворения А.А. Блока «Фабрика»

Стихотворение впервые появилось на свет в 1903 году в составе цикла «Распутья». Одно это уже свидетельствует о пересмотре прежних идей и постепенному переходу к иным идеалам. Так восторженные и идеалистичные взгляды сменяются беспокойными попытками разобраться в делах окружающего мира, недоступного пониманию и пугающего.

Таким образом, этот анализ стихотворения «Фабрика» посвящен одному из наиболее переломных произведений А. Блока, впервые в полной мере раскрывающему тему страшного мира вокруг поэта. Помимо этого, Блок поднимает также тут проблему народной бедности, из которой впоследствии вышла революция.

Для передачи этого А. Блок прибегает к своеобразному языку, в чем-то просторечному, то есть, близкому людям, работающим на той самой фабрике, в чем-то – созданному им самим. Отсюда «окна жолты» и другие изменения привычного нам языка. Большое количество метафор позволяет создать как образ фабрики как некого живого, но бесчувственного и жестокого существа, еще более страшного из-за того, что четкого названия и определения ему не дано, а ее работников представляет безвольными согбенными рабами. Использует А. Блок также и инверсию синтаксиса для усиления создаваемого им впечатления. Этот прием – вообще один из наиболее характерных и часто используемых А. Блоком. Кроме того, «Фабрика» написана четырехстопным ямбом, передающим маршевый шаг множества людей, идущих в едином ритме.

Основной мотив, вкладываемый поэтом в это стихотворение, - безнадежность и безысходность, происходящего вокруг.

Анализ стихотворения «Фабрика» можно также рассматривать как первый в числе произведений А. Блока поворот от эфемерных видений к реальным людям и событиям. Именно здесь Блок впервые отказывается от уединения и созерцания, погруженности в собственную душу, во имя отражения происходящего вокруг и передачи своего отношения к нему.

Это сыграло громадную роль в дальнейшем развитии поэзии А. Блока и наложило большой отпечаток на последующие его произведения, в которых можно найти все тот же призыв к революции и обозначение невозможности дальнейшего существования в такой форме. А. Блок станет одним из немногих писателей, радостно встретивших революцию и посчитавших ее закономерным исходом данного социального строя, который он считал ужасным и отражал это в своих произведениях.