Анализ стихотворения А.А. Блока «Незнакомка»

В 1096 году А. А. Блок написал одно из самых знаменитых своих стихотворений, которое называется «Незнакомка». Попробуем провести анализ стихотворения "Незнакомка". Это достаточно длинное стихотворное произведение. Если присмотреться к нему внимательнее, то можно увидеть условное разделение стихотворения на две части. Его первая часть описывает быт прошлого времени. Здесь раскрыта повседневная жизнь и поведение жителей Петербурга. Описание позволяет понять всю мрачность её незатейливого течения.

Во второй части стихотворение как бы озаряется появлением прекрасной незнакомки. Но печаль не покидает стихотворение. Незнакомка не принадлежит этому миру. Никому не удастся с ней познакомиться. Она хранит в себе какую-то страшную тайну. Таки образом Блок оплакивал свою первую любовь. Именно во время написания этого стихотворения от него ушла любимая девушка. Причем ушла к его лучшему другу, отчего утрата была вдвойне тяжелой. Он потерял сразу двух близких ему людей.

Анализ стихотворения "Незнакомка" дает понять, что между незнакомкой и обычными людьми существует пропасть. Эту пропасть преодолеть сможет не каждый. А только тот, кому не будет чуждой ее необъяснимая печаль, тому, кто сможет ее понять. Автор создает невидимый контраст между незнакомкой и женщинами того времени. Она становится особенной. Эта женщина не похожа на других своих современниц. Наверно именно таким поэт видел образ своей ушедшей возлюбленной.

Незнакомка сама видит мир совершенно по-другому когда «садится у окна». Вместе с ней может увидеть мир под другим углом и любой из читателей этого стихотворения. Но, несмотря на, то, что Блока постигло много несчастий в это время, несмотря на, то, что вокруг его окружал очень жестокий мир, он написал очень красивое стихотворение, которое нравится многим и по сей день. Анализ этого стихотворения переносит на с в мир переживаний самого автора. Эти стихи вызывают улыбку. Стихотворение очень светлое и легкое. Несмотря на то, что может показаться чуть-чуть печальным. Оно позволяет многим женщинам поставить себя на место прекрасной незнакомки, поэтому близко очень широкому кругу читателей. Светлые чувства вызывает именно ее появление посреди окружающего всех угара. Это свет, льющийся из самой глубины сердца. Если есть такие стихи не может быть ничего плохого.