Анализ стихотворения А.А. Блока «Ночь, улица, фонарь, аптека...»

В 1912 году А. А. Блок написал одно из самых популярных своих стихотворений. Оно называется «Ночь, улица, фонарь, аптека…» Пожалуй, сейчас не встретишь ни одного человека, который бы не был знаком с этим стихотворением. Очень много поколений людей цитируют его наизусть.

Стихотворение стало настолько популярным, что послужило основой для многих других различных вариантов этого стихотворения, появляющиеся даже в шуточной форме. Также оно прослужило причиной возникновения многих анекдотов. Но само по себе стихотворение вовсе не является шуточным. Проведем анализ стихотворения " Ночь, улица, фонарь, аптека. . . " чтобы понять каким образом оно привлекло к себе такое количество читателей.

Прежде всего, надо заметить, что стихи являются легко запоминающимися, а значит и гениальными. Ведь все гениальное просто. Данное стихотворение встречается во всех школьных программах. Детям очень легко выучить его наизусть. Вот первая причина его популярности у массового читателя. С момента создания стихотворения прошло уже сто лет. Оно популярно до сих пор. На самом деле поэт в момент написания стихотворения испытывал глубокие переживания. Современный мир казался ему очень страшным. Именно эту мрачность он и отразил в стихотворении. Этот мир будто бы закован в ледяные оковы. В нем ничего не изменяется и постоянно повторяются все события, что происходили ранее. Таким образом, поэт описал далекое будущее. У этого стихотворения нет возраста. Любой прочитавший стихотворение может подумать, что сам может попасть в подобную ситуацию. И «исхода нет» все повторяется. Анализ стихотворения " Ночь, улица, фонарь, аптека. . . " позволяет понять всю глубину смысла заложенного в нем автором. Полностью эту глубину никто не смог понять до сих пор.

В этом стихотворении описывается своеобразный замкнутый круг, преодолеть который не может никто. Даже сама смерть не в силах из него вырваться. Образ кольца усиливается повторением в начале и конце стихотворения одних и тех же строчек. Именно замкнутое пространство и становится символом современного мира. Никто не сможет найти из него выход. Образ фонаря был выбран поэтом совершенно не случайно. Это некий символ надежды. Он обещает в конце светлое будущее. Именно поэтому данное стихотворение так близко миллионам современных людей.