Анализ стихотворения А.А. Блока «Россия»

В 1907 году известный поэт А. А. Блок начал писать цикл великолепных стихов под названием «Россия». Написание таких стихов оказалось делом нелегким. На создание этого цикла потребовалось целых девять лет. Они были закончены в 1916 году. И вот теперь все мы можем наслаждаться этими великолепными стихотворными произведениями.

Проведем анализ стихотворения "Россия" для того чтобы понять что же такого в нем особенного. Почему этот цикл привлекает внимание миллионов читателей? Ведь прошло столько лет, а стихи этого автора все также популярны в народе, как и прежде.

Тема циклов патриотическая. Это тема родины. Такие произведения есть у многих авторов. Например, у Твардовского очень много стихотворений, которые посвящены именно Родине. Блок отождествляет образ Родины с образом настоящей живой женщины. С ее судьбой и душевными переживаниями. Анализ стихотворения "Россия" дает понять какую огромную любовь испытывает автор к своей стране. Это чувство достойно восхищения. Ничто не может его омрачить.

Тема Родины в стихотворениях этого автора всегда была главенствующей. В основном все стихотворения посвящены именно ей. Женская тема также проносится через многие стихотворения. Эта женщина почти всегда красивая и загадочная. Вместе с ней читатели могут испытать миллионы различных чувств. Ей также не чуждо ничего земное. Стихотворение «Родина» дает нам возможность совершить путешествие по времени и перенестись в прошлое. Почувствовать всю красоту того времени, грязь на ухабистых дорогах, невзгоды и нищету. Именно в нищете чаще всего и находится наша родная земля. Это состояние присутствует во многих стихах. Автор призывает современников обратить внимание на то, на каком месте сейчас их страна. Ведь именно это может изменить жизнь в будущем. Он надеется, что со временем исчезнет нищета его Родины, изменятся сами люди.

В стихах Блока мы как бы слышим вдалеке женский плач, это страдает наша земля, особенно большой популярностью такие стихотворения пользуются в наше время. Тема Родины всегда актуальна, наша страна находится под очень большой зависимостью от стран Европы, современные люди не должны этого допускать. Цикл стихов «Родина» можно встретить во многих школьных программах. Эти стихи позволяет привить молодому поколению любовь к своей стране. Стихи очень легко и свободно читаются.