Анализ стихотворения А.А. Блока «Русь»

Анализ стихотворения «Русь» необходим для трезвой оценки зрелого творчества поэта. Это его произведение было написано в 1906 году, в период самого расцвета таланта А. Блока. Именно здесь впервые звучит всеобъемлющая тема Родины, к которой А. Блок переходит от узконаправленных мотивов сначала идеала Прекрасной Дамы, а потом угнетения рабочего класса. Эта тема будет наиболее значимой до самого конца творческого пути поэта, а ее отражение в этом произведении покажет нижеследующий анализ стихотворения «Русь».

А. Блок, говоря о Руси, прибегает к мотивам древности, тайны и ворожбы, считая их, очевидно, исконно русскими и приближающими его к старорусской реальности. Лирический персонаж его стихотворения воспринимает Русь как некую загадочную волшебную страну, полную магических сущностей. Однако Русь А. Блок изображает не только очаровывающей и тайной, полной древних путей и историй. Русь в его произведениях предстает перед нами также бедной нищенкой в потрепанных лохмотьях, что не мешает лирическому персонажу быть в нее влюбленным. Наивысшая тайна Руси по определению А. Блока – ее наивысшая незапятнанная чистота, которая пребывает с ней неизменно.

Блок в тексте этого произведения прибегает к различным средствам синтаксической и художественной выразительности, используя характерный для него «рваный» инверсионный синтаксис.

Говоря о содержании стихотворения «Русь», можно также отметить, что А. Блок обращается также к большому количеству исторических событий становления и изменения Руси, выстраивая в линию развитие страны и перемены в ней с течением времени. Он упоминает события многолетней давности, перечисляет имена и факты, являющиеся неотъемлемой частью истории России, и такое знакомство с русской историей еще больше подчеркивает как его патриотические настроения, так и стремление сблизить собственное творчество с русским народом.

Судьбу России А. Блок воспринимает как нечто стихийное, неудержимое и не поддающееся внятному истолкованию и старается отразить эту стихийность, непредсказуемость и неопределенность в своих стихотворениях, используя для этого большое количество метафор и определений вроде «дикий», «огненный», «темный» и многое другое.

Тем не менее, общий посыл стихотворения достаточно оптимистичен, Блок допускает возможность светлого и радостного будущего.