Анализ стихотворения А.А. Фета «Ещё майская ночь»

Это произведение было написано А. Фетом в 1857 году и вошло в наиболее крупный из его циклов пейзажных зарисовок. Его название свидетельствует само за себя и, как покажет дальнейший анализ стихотворения «Ещё майская ночь», в полной мере отражает основную тему произведения. А. Фет прославился именно в качестве мастера пейзажной лирики, причем рисуемые им в его произведениях картины почти всегда принадлежат к природе среднеевропейской России. Примечательно также то, что поэт опирается на мельчайшие детали, дальнейшему разбору которых мы и посвятим анализ стихотворения «Ещё майская ночь».

А. Фет использует в своем произведении самые разнообразные средства художественной выразительности, от ярчайших эпитетов и до олицетворений, своеобразные и точные сравнения. Пунктуационно-грамматическая структура стихотворения А. Фета также полностью направлена на усиление эффекта и передачи восхищения лирического персонажа майской ночью, которое является основным мотивом этого произведения поэта. В стихотворении преобладает употребление восклицательных знаков, а также существительных женского рода, призванных подчеркнуть эмоциональный фон лирического персонажа, а также общую характеристику майской ночи, складывающуюся в целостную картину. Для этой же цели А. Фетом использован несколько сумбурный, прерывистый ритм, необходимый для передачи всех чувств героя.

Композиционная структура стихотворения очень проста и представляет с собой четыре строфы, объединенные перекрестной рифмой. Произведения такого образца обычны для творчества А. А. Фета, который зачастую прибегает именно к такой композиции, чтобы обеспечить выход на первый план содержания стихотворения и словоподбора, не подчеркивая грамматической и композиционной структуры. Таким образом, все средства, примененные А. Фетом в этом стихотворении, как грамматические, художественные, синтаксические, так и пунктуационные, объединены в единую картину, подчиненную единой цели и созданию единого образа. Еще одним средством достижения этого А. Фетом явился использованный им мотив объединения человека с природой, приобретения ими общего Я и отражения через эмоциональный фон лирического персонажа цельной формы образа и изображения майской ночи.