Сочинение Анализ стихотворения А.А. Фета «На заре ты ее не буди»

Афанасий Фет – поэт тонкой лирической души, умевший видеть и ценить красоту. Все творчество этого художника слова, по сути, посвящено одной теме – восхищения и тоске по красоте, которую так легко разрушить, теме страдания по исчезнувшей гармонии.

Стихотворение «На заре ты ее не буди» в полной мере отражает эту тему. Лирический герой обращается к невидимому собеседнику, которым становится каждый читатель произведения. Важно, что таким образом поэт как бы приобщает нас к тому, что он описывает в стихотворении, – из наблюдателей мы превращаемся в сопереживающих участников.

О чем же идет речь в этом лирическом произведении? Герой описывает нам прекрасную спящую девушку. Вся она – воплощение красоты, гармонии, полного слияния с окружающим миром:

На заре ты ее не буди,

На заре она сладко так спит;

Утро дышит у ней на груди,

Ярко пышет на ямках ланит.

Уже в первой строфе мы отмечаем анафору, которая станет одним из ведущих синтаксических приемов в этом произведении. С его помощью поэт акцентирует внимание на ключевых, значимых для понимания стихотворения, словах. В первой строфе подчеркивается слово «на заре» – мы понимаем, что героиня молода и прекрасна, чиста и невинна, как утренняя заря.

Вторая строфа, казалось бы, продолжает развивать эту тему красоты:

И подушка ее горяча,

И горяч утомительный сон,

И, чернеясь, бегут на плеча

Косы лентой с обеих сторон.

Но один эпитет – «утомительный» сон – вносит диссонанс в основное настроение, заставляет нас насторожиться и встревожиться. Картина счастливой красоты «дала трещину», настроение от мажорного начинает постепенно меняться, раскрывая нам душевную драму героини:

И чем ярче играла луна,

И чем громче свистал соловей,

Все бледней становилась она,

Сердце билось больней и больней.

В этой строфе ведущим приемом является антитеза. Поэт показывает, что в момент страдания разрушается не только красота, но и гармония с окружающим миром. Поэтому девушка не радуется свету луны и пению соловья – душевная боль заставляет ее мучительно страдать.

Последняя строфа почти повторяет первую, поэтому можно говорить о кольцевой композиции произведения. Но как по тональности отличаются эти строфы! Если первая полна гармонии, неги, прозрачности утра и красоты, то последняя несет в небе драматический заряд, выражает красоту, надломленную болью:

Оттого-то на юной груди,

На ланитах так утро горит.

Не буди ж ты ее, не буди. . .

На заре она сладко так спит!

Теперь нам становится ясно, почему не нужно будить эту прелестную молодую девушку – чтобы не разрушить красоту страданием, чтобы помочь героине как можно дольше не испытывать душевных мук.

Повтор слов и стихотворных строк в этом произведении помогают выразить как душевную драму героини, так и переживания лирического героя по поводу надломленной красоты. Этой же цели служат лексические средства стихотворения: эпитеты (сладко спит, ярко пышет, горяч утомительный сон, ярче играла, билось больней и больней, юная грудь); метафоры (утро дышит, пышет; бегут косы, игру затевала луна), сравнения (косы лентой бегут). Помимо этого, здесь присутствуют анафора и антитеза, широко используется звукопись: аллитерация (повторение звука «Ч») помогают передать душевные муки героини, настроить читателя на тревожный лад.

Таким образом, раннее стихотворение Фета «На заре ты ее не буди» является характерным для творчества этого поэта, выражая все основные особенности его творческой манеры. .