Анализ стихотворения А.А. Фета «Сияла ночь. Луной был полон сад...»

Анализ стихотворения «Сияла ночь. Луной был полон сад. . . » мы начнем с того, что это произведение было написано А. Фетом 2 августа 1887 года и вошло в цикл «Мелодии». Несмотря на то, что оно является классическим образцом музыкальной лирики А. Фета, который считал, что мелодия и слова стихотворения неразделимы, оно также имеет и традиционный сюжет его любовных произведений: свидание в ночном саду.

Синтаксическая структура этого стихотворения напоминает знаменитое пушкинское «Я помню чудное мгновенье…», так же, как и по содержанию, что вполне согласуется с эстетическими принципами А. Фета, ставящее во главу всего одно яркое, всепоглощающее мгновение, в которое успевает смениться множество образов.

Продолжая анализ стихотворения «Сияла ночь. Луной был полон сад…», мы можем также обратиться к подробному разбору словоформ, к которым прибегает А. Фет. Поэт использует в этом стихотворении глаголы прошедшего времени, подчеркивая быстротечность момента и то, что он является воспоминанием. Также структура этого стихотворения содержит необычно много для произведений, согласующихся с художественной традицией, А. Фета, глаголов как таковых. А. Фет для большей выразительности открывает свое стихотворение оксюмороном, подчеркнутым, кроме того, инверсией. Это литературный прием, присущий поэзии А. Фета в большой степени. Также поэт использует в своем произведении звукопись, на протяжении всего стихотворения употребляя множество звуков «л» и «р», являющихся самыми звучными и напевными в русском языке, что позволяет создать мелодический образ, подчеркивающий образ художественный.

Главную тему произведения выделяют неоднократно повторяющиеся слова «любовь» и «любить» и обозначают моменты любви как наиболее яркие и значимые в сером полотне реальности.

Наиболее важными для содержания, передачи сюжета и композиции являются заключительные строфы, завершающие и обобщающие все, сказанное ранее. В них А. Фет употребляет наибольшее количество метафор, оживляя тем самым природу и все, происходящее вокруг главных действующих лиц этого произведения.

А. Фет написал это стихотворение шестистопным ямбом, чередуя мужские и женские рифмы, что позволяет легко перекладывать тексты его произведений на музыку в качестве романсов, а также провести яркие параллели с его общефилософскими принципами.