Анализ стихотворения А.А. Фета «Заря прощается с землёю»

Начиная анализ стихотворения «Заря прощается с землёю», необходимо упомянуть, что относится оно к 1858 году и написано сразу после того, как А. Фет оставил военную службу, поэтому во многом несет на себе отпечаток его впечатлений, как и военных, так и оставшихся после увольнения. Это произведение относится к числу тех стихотворений А. Фета, которые посредством описания природы передают эмоциональный фон лирического персонажа. Именно подобные произведения поэта являются наиболее важными и яркими в его творчестве, кроме того, они в полной мере опирались на его принципы, согласно которым творчество представляет собой внезапное интеллектуальное озарение, а главным в нем является описание не самого произошедшего, а оставленного им впечатления. В этой сфере А. Фет достиг больших высот.

Продолжить анализ стихотворения «Заря прощается с землёю» можно подробным рассмотрением использованных поэтом художественных средств, призванных подчеркнуть эмоциональные смыслы, вложенные им в свое произведение.

Прежде всего, А. Фет в первой же строке использует анафору, заявляя с ее помощью главную тему и основной мотив этого стихотворения. Однако антитеза эта не остается заключенной в самой себе и немедленно получает развитие в следующих строках произведения. А. Фет также прибегает к многочисленным эпитетам, метафорам и скрытым и явным сравнениям для создания великолепной картины закатного пейзажа. Для передачи более точной эмоциональной структуры стихотворения, А. Фет основным интонационным средством художественной выразительности этого произведения делает восклицание, а также усилительные конструкции, которыми начинаются многие строки.

Основными лирическими образами этого стихотворения являются небо и земля, взаимопроникающие и параллельно взаимодействующие, причем, взаимодействие это не может быть прекращено. Также они параллельны линии эмоционального фона лирического персонажа, взаимно выражая и уточняя друг друга.

Завершающая строфа стихотворения представляет собой одно большое олицетворение, заключающее и дополняющее общую структуру произведения. Однако А. Фет в своем стихотворении отказывается от конкретной его привязки к какому-либо национальному, местному или историческому моменту, что свойственно его поэзии вообще.