Сочинение Анализ стихотворения А.А.Фета «Ты отстрадала, я еще страдаю»

Стихотворение «Ты отстрадала, я еще страдаю» было написано А. Фетом в 1878 году и посвящено памяти возлюбленной поэта – Марии Кузьминичны Лазич.

История чувства Фета и Лазич глубоко трагична – искренне любящие друг друга люди не смогли быть вместе. И виной тому были, по большей части, не внешние причины, а страх и предубеждения Фета. Поэт, с самого раннего детства живущий с ощущением отверженности и обездоленности, испугался союза с Лазич – так же, как и он, небогатой девушки.

Фет пренебрег не только своими чувствами, но и чувствами Марии – и просто бежал. А через некоторое время узнал, что девушка погибла - странно и мучительно: от тяжелейших ожогов. Больше того, ходили даже слухи о самоубийстве Лазич.

Как бы то ни было, Фет, судя по всему, до конца жизни испытывал любовь и огромное чувство вины по отношению к Марии. Подтверждение тому мы находим в стихотворении «Ты отстрадала, я еще страдаю».

Произведение состоит из трех строф, каждую из которых можно считать самостоятельной смысловой частью.

Так, первое четверостишие -

Ты отстрадала, я еще страдаю,

Сомнением мне суждено дышать,

И трепещу, и сердцем избегаю

Искать того, чего нельзя понять -

это констатация настоящего положения лирического героя. Он страдает. Чем вызвано это состояние? Герой «дышит сомнением» - вся его жизнь пронизана им. В чем же он сомневается? Мы можем предполагать, что причин для этого у героя несколько: он может сомневаться в правильности своего ухода – «побега» от возлюбленной; может сомневаться в истинных причинах ее несвоевременной смерти. И мысли, которые повергают героя в сомнение, настолько тяжелы и страшны, что он «трепещет» и «сердцем избегает» размышлять о том, точный ответ на что никогда не найдет.

Выразить угнетенное состояние лирического героя помогают изобразительно-выразительные средства, использованные поэтом. Прежде всего, это метафоры: «сомнением суждено дышать», «сердцем избегаю».

Важно, что поэт начинает стихотворение со слов «ты отстрадала». Это подчеркивает, как мне кажется, с одной стороны, то, что все мысли лирического героя устремлены к его возлюбленной, к ее судьбе. Но, с другой стороны, в этих словах звучит и некоторая попытка героя оправдаться, снять с себя вину – ведь он продолжает страдать, в то время как его возлюбленная уже перестала мучиться.

Передать состояние героя помогает и звуковой ряд первой строфы – обилие свистящих и шипящих согласных создают атмосферу угнетенности, страдания, муки.

Вторая строфа стихотворения – его самая светлая часть. Она представляет собой воспоминания героя о лучших моментах его любви:

А был рассвет! Я помню, вспоминаю

Язык любви, цветов, ночных лучей. -

Как не цвести всевидящему маю

При отблеске родном таких очей!

Эти воспоминания, можно предположить, были самыми счастливыми в жизни героя. Обилие восклицательных предложений в четверостишии помогают понять это. Строфа насыщена метафорами и символами. Так, «рассвет» стал для героя воплощением не только утра дня, но и утра жизни, которая, с появлением любви, озарилась надеждами, радостью счастьем. Все в мире воспринималось героем через «язык любви, цветов, ночных лучей». И причиной тому были глаза возлюбленной, которые говорили лучше любых слов, которые были такими теплыми, родными, волшебными… В душе героя «цвел всевидящий май».

Однако счастье было недолгим:

Очей тех нет - и мне не страшны гробы,

Завидно мне безмолвие твое,

И, не судя ни тупости, ни злобы,

Скорей, скорей в твое небытие!

Блеск очей скоро потух – а вместе с ним потухли все мечты и чаяния, вместе с ним потух и сам герой. Никто и ничто уже не радует его, и в жизни этого человека есть лишь одно желание – поскорее сойти в могилу («Скорей, скорей в твое небытие!») Больше того, он говорит, что завидует своей возлюбленной, которой уже не нужно больше жить в мире «тупости и злобы», которая обрела покой в небытии.

Последняя строфа также насыщена метафорами: «не страшны гробы», «завидно безмолвие», «скорей в твое небытие», «не судя ни тупости, ни злобы».

Кроме того, фонетический строй заключительной части призведения наполнен резкими, «колкими» звуками – сонорными и звонкими. Это, с одной стороны, создает торжественно-пафосное финальное звучание, с другой стороны – помогает выразить скорбь и боль лирического героя.

Стихотворение написано пятистопным ямбом с пиррихиями. В нем использована перекрестная рифмовка, здесь чередуются мужская и женская рифмы, преобладают точные рифмы.

Таким образом, «Ты отстрадала, я еще страдаю» Фета – тонкая лирическая элегия, посвященная потерянной любви, трагическому одиночеству героя. Построенное на метафорах, с широким использованием фонетических изобразительных средств, это произведение погружает нас во внутренний мир человека, опустошенного страданием и тоской, но в жизни которого, однако, существовала настоящая любовь. .