Сочинение Анализ стихотворения А.Блока Ночь,улица,фонарь,аптека...
"Ночь,улица,фонарь,аптека. . . "Сразу можно обратить внимание на настроение лирического героя,его состояние. Все стихотворение пронизано тоской,чувством безысходности
"Бессмысленный и тусклый свет"
и
"Все будет так. Исхода нет"
Присутсвие символов усугубляет эти чувства:
"Ночь,улица,фонарь,аптека. . . "
Эти символы я понимаю, как жизненный путь, пролегающий в темноте,мраке,и фонарь, как олицетворение надежды,маленького счастья, и опять тьма,болезни. "Ледяная мгла канала"- страх,холод,смерть.
Все стихотворение представляет собой развернутую метафору. Путь,дорога жизни-печальная,нескончаемая,безнадежная.
Композиция этого стихотворения-зеркальная т. к. в начале и в конце стиха одинаковые строчки
"ночь,улица,фонарь,аптека. . . "
и
"Аптека,улица,фонарь. . . "все идет по кругу,жизнь не прекращается,но и не меняется:
"И повторится все как встарь. . . "
и
"Умрешь-начнешь опять сначала. . . "
Жизненное кружево,ритмический плавный танец,завораживающий,дающий толчок на переосмысливание своего жизненного пути.
В конце стихотворения у лирического героя все-таки возникает надежда на какое то чудо,фонарь как предвестник счастья. Робкая оптимистическая нотка,ожидание чего то прекрасного и многообещающего. .