Сочинение Анализ стихотворения А.С. Пушкина «К***»

Стихотворение А. С. Пушкина «К***» было написано в 1825 году. Считается, что оно посвящено Анне Петровне Керн (1800 – 18790). Впервые Пушкин увидел эту девушку в 1819 году и был очарован ее красотой и обаянием. После этой встречи прошло шесть лет, и Пушкин вновь увидел Керн летом 1825 года в Тригорском, во время Михайловской ссылки. Неожиданная встреча всколыхнула в поэте почти угаснувшее и забытое чувство.

Стихотворение написано в жанре послания. Об этом говорит и его название – «К***». Оно посвящено возлюбленной, которая всколыхнула в лирическом герое все самое светлое, настоящее, возродила его к жизни.

Основная мысль стихотворения заключается в том, что в лирической героине для поэта сосредоточена сама жизнь. Без нее, без ее обаяния, молодости, красоты, лирический герой потерял ощущение прелести жизни. Он больше не чувствовал «божества, вдохновенья, слез, жизни, любви». И только с новым появлением героини поэт почувствовал, что он живет, он вновь возродился к жизни.

Соответственно, эмоциональную окраску стихотворения можно охарактеризовать как светлую, лирическую, возвышенную, жизнеутверждающую.

Стихотворение построено как описание жизни героя, освященной двумя событиями: двумя встречами с лирической героиней. Первая встреча была для героя «чудным мгновением»:

Я помню чудное мгновенье:

Передо мной явилась ты,

Как мимолетное виденье,

Как гений чистой красоты.

Героиня стала для него опорой и поддержкой, она давала ему силы жить, преодолевать трудности, существовать:

В томленьях грусти безнадежной,

В тревогах шумной суеты,

Звучал мне долго голос нежный

И снились милые черты.

Со временем чувство к девушке стало забываться, суета начала стирать из памяти ее черты, наконец, даже воспоминание о ней исчезло:

Шли годы. Бурь порыв мятежный

Рассеял прежние мечты,

И я забыл твой голос нежный,

Твои небесные черты.

Но, уйдя из жизни героя, лирическая героиня забрала с собой что-то важное, жизненно необходимое, без чего существование теряет прелесть, остроту, даже смысл:

В глуши, во мраке заточенья

Тянулись тихо дни мои

Без божества, без вдохновенья,

Без слез, без жизни, без любви.

Но жизнь преподнесла герою подарок – еще одну встречу с лирической героиней. И все встало на свои места, жизнь вновь приобрела все оттенки, засияла всеми цветами радуги:

И сердце бьется в упоенье,

И для него воскресли вновь

И божество, и вдохновенье,

И жизнь, и слезы, и любовь.

Герой возродился к жизни, он вновь научился чувствовать, дышать полной грудью, наслаждаться жизнью.

Таким образом, в стихотворении можно выделить два основных образа – лирической героини и героя. Мы не знаем внешности героини, поэту важны ее внутренние характеристики, вдохновляющие его, дающие ему силы. Это «голос нежный», «милые черты», «небесные черты», «гений чистой красоты».

О герое мы узнаем, что жизнь его была нелегка, наполнена житейскими бурями, невзгодами, тягостными переживаниями. В стихотворении много автобиографических мотивов: есть здесь, например, и намек на ссылки поэта («В глуши, во мраке заточенья»). Свою жизнь герой делит на несколько периодов: встреча с лирической героиней, жизнь без нее, новая встреча с героиней.

Стихотворение наполнено средствами художественной выразительности. Можно сказать, что стихотворение основано на сравнениях: «как мимолетное виденье», «как гений чистой красоты».

В произведении много эпитетов: «чудное мгновенье», «мимолетное виденье», «чистая красота», «грусть безнадежная», «в томленье грусти», «шумная суета», «грусть безнадежная», «голос нежный», «милые черты», «небесные черты», « в тревогах суеты»,

Данное произведение наполнено метафорами: «звучал голос», «порыв рассеял мечты», «бурь порыв», «во мраке заточенья», «тянулись дни», «душе настало пробужденье», «бьется в упоенье», «воскресли божество, и вдохновенье, и жизнь, и слезы, и любовь».

Кроме того, в данном стихотворении присутствует градация: «И божество, и вдохновенье, И жизнь, и слезы, и любовь»; «твой голос нежный, твои небесные черты»; «в глуши, во мраке заточенья».

В плане синтаксиса в стихотворении можно выделить анафору:

И сердце бьется в упоенье,

И для него воскресли вновь

И божество, и вдохновенье,

И жизнь, и слезы, и любовь.

Также здесь можно выделить повтор («без божества, без вдохновенья, без слез, без жизни, без любви»), инверсию («тянулись тих дни мои», «шли годы», «душе настало пробужденье» и так далее).

Данное произведение написано четырехстопным ямбом с пиррихиями и усеченными стопами. Это придает течению стихотворения некую размеренность и плавность, торжественность. Произведение состоит из шести четверостиший с перекрестной рифмовкой, мужскими и женскими рифмами.

В плане фонетики в стихотворении присутствует ассонанс – обилие гласных О, Е, И в характеристике лирической героини. Это придает ее образу воздушность, легкость, «небесные черты». Кроме того, здесь есть и аллитерация: «Без божества, без вдохновенья, Без слез, без жизни, без любви». Свистящие и шипящие согласные придают этим строкам дополнительное настроение безысходности, печали, фатума.

Таким образом, стихотворение Пушкина «К ***» является образцом высокой поэзии как в идейном, так и в художественном смысле. .