Анализ стихотворения А.С. Пушкина «К морю»

Произведение "К морю" А. С. Пушкин изначально написал до отъезда из Одессы в село Михайловское, но потом его переработал и закончил в 1824 году. Данное произведение стало завершающей стадией периода романтизма пушкинского творчества.

Начинать анализ стихотворения "К морю" лучше всего с рассмотрения такого качества в характере поэта, как патриотизм и любовь к русской природе. Произведения поэта, содержащие в себе превосходную поэтическую силу, любовь, с которой он описывал родную природу, занимают наиболее значимое место в его творчестве. Все это Пушкину удавалось благодаря тому, что с детства в нем развивалось чувство патриотизма, а также нелишними стали уроки изобразительного искусства и музыки. Свое художественное и лирическое отражение любовь к природе находила в различных произведениях поэта.

Проведя анализ стихотворения "К морю", читатель без труда может понять его основную тему – взаимодействие личности и общества, их свобода, а также проблема взаимоотношений обычного человека и властей. Произведение "К морю" обычно относят к такому жанру, как элегия. Приподнятый тон, выражения, полные восклицаний, обращений, вопросов, различных эпитетов, придают стихотворению романтический характер. Пушкин представляет море живым олицетворением непокорной и вольной стихии, силы и царственной красоты. Стихотворение сразу начинается с того, что читатель видит расставание лирического героя с морем.

«Прощай, свободная стихия!

В последний раз передо мной»

Здесь можно разглядеть как настоящее прощание с Черным морем, так как автора отсылают в село Михайловское, так и своеобразное прощание с романтизмом, поскольку пушкинское творчество все больше стало обращаться к реализму. В итоге, в конце стихотворения море как некий романтический символ превращается в обычный пейзаж. Кроме того, поэт рассматривал стихотворение как своеобразное посвящение Байрону, смерть которого сильно задела его душу. Поэтому и произведение можно разделить на две части, первая из которых – описание водной стихии, а вторая – посвящение определенным личностям: Байрону, Наполеону и поэту. И фигурирование в стихотворении образов Байрона и Наполеона – это намеренный ход Пушкина, который увеличивает поэтическую силу произведения, его смысл и изначальную задумку.