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Сочинение Анализ стихотворения А.С. Пушкина «На холмах Грузии лежит ночная мгла...»

    «На холмах Грузии лежит ночная мгла…» было написано А. С. Пушкиным в 1829 году во время поездки поэта на театр военных действий в Закавказье. Тогда Пушкин был безнадежно влюблен в Наталью Гончарову. Он не надеялся на брак с ней, но никто не мог запретить ему любить Наталью, восхищаться ею, посвящать ей стихи. «На холмах Грузии лежит ночная мгла…» – это лирическое произведение, написанное в жанре элегии. Описание природы служит автору способом выражения чувств лирического героя, размышлений на тему любви. Автор повествует только свои мысли, причем не окрашивая их эмоционально. В стихотворении только одна метафора – «сердце горит», но и она настолько привычна для читателя, что даже не воспринимается как метафора. А. С. Пушкин достиг «нагой простоты», что делает произведение более искренним и понятным.
    Лирическое произведение написано ямбом с перекрестной рифмой. .

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