Анализ стихотворения А.С. Пушкина «Няне»

Для более глубоких и широких познаний начать анализ стихотворения "Няне" можно с описания некоторых исторических событий из жизни поэта. Так, само стихотворение Пушкин написал в селе Михайловское в 1829 году, когда ему было 30 лет. Это стихотворение Пушкин посвятил своей любимой няне Арине Родионовне Яковлевой, которая жила с ним в селе в годы его изгнания (1824-1826 годы). Арина Родионовна играла огромную роль в любой деятельности Пушкина, которой он увлекался: поэзия, фольклор, сказки, творчество и так далее. В своих стихах Пушкин часто описывал те времена, когда он был с няней. Некоторые черты характера и внешности поэт отразил в своих персонажах разных произведений, таких как: Татьяна Ларина из романса "Евгений Онегин", няня Дубровского, различные женские образы в романе "Арап Петра Великого" и другие. Но не мог оставить Пушкин свою няню без посвященного ей произведения, и поэтому написал о ней всем известное стихотворение, которое уже в самом названии содержит посвящение. Оно так и называется "Няне".

Стихотворение открывает перед нами тему огромной безграничной и светлой материнской любви, которой была переполнена няня по отношению к Пушкину. Кроме того, это короткое произведение полностью пронизано самыми лучшими чувствами самого Пушкина к любимой няне, которые он передает через своего лирического героя. Здесь чувствуются и задушевность, и нежность, и забота, и грусть. Герой стихотворения предстает перед читателями сильно переживающим, опечаленным и чувствующим свою вину за то, что долго отсутствовал.

«Одна в глуши лесов сосновых Давно, давно ты ждешь меня».

Через стихотворение Пушкин передает нам состояние няни, а также глубину своей души, благодаря чему в читателе пробуждаются душевный отклик и сердечность. Именно поэтому вот уже практически двести лет стихотворение "Няне" не оставляет никого равнодушным.

Анализ стихотворения "Няне" помогает читателям еще глубже проникнуться своими чувствами, как к лирическим героям произведения, так и самим людям, с которых были написаны образы героев стихотворения – няне Арине Родионовне, а также автору – Пушкину А. С.

В конце хотелось бы подвести итог. Рассматриваемое стихотворение является очень лиричным и эмоциональным. Читается легко, буквально на одном дыхании, и невольно читатель начинает произносить слова с выражением.