Сочинение Анализ стихотворения А.С. Пушкина "Памятник"

За год до своей смерти, как бы подведя итог своей поэтической деятельности, А. С. Пушкин пишет "Памятник". По своей теме и построению оно близко к одноименному стихотворению Державина, который в свою очередь взял в качестве образца оду древнегреческого поэта Горация.

Но мысли А. С. Пушкина и Державина о своем творчестве, оценка его основного смысла и значения глубоко различны.

Стихотворение начинается так:

Я памятник себе воздвиг нерукотворный,

К нему не зарастёт народная тропа,

Вознсся он главою непокорной

Александрийского столпа. . .

В этой строфе поэт подчёркивает народность своего творчества.

Пушкин говорит о своём историческом бессмертии и пророчески предсказывает будущую широкую известность своей поэзии среди всех народов России:

. . . славен буду я, доколь в подлунном мире

Жив будет хоть один пиит. . .

Четвёртая строфа - оценка поэтом идейного смысла своего творчества. Пушкин утверждает, что право на признание и любовь народа он заслужил, во-первых, высокой человечностью своего творчества ("чавства добрые я лирой пробуждал"), во-вторых, своей борьбой за свободу ("в . . . жестокий век восславил я Свободу").

Пушкин выражает надежду, что потомство поймет и оценит его, что его будут ценить и за то, что его поэзия мобилизирует в читателях лучшие чквства, и за передовой характер его творчества: в молодости он писал революционные стихи, а в годы общественной реакции добивался смягчения участи и освобождения осуждённых декабристов ("и милость к падшим призывал").

Стихотворение написано в жанре оды. По интонации "Памятник" представляет собой торжественную речь народного поэта - гражданина, утверждающего своё право на историческое бессмертие. .