Анализ стихотворения А.С. Пушкина «Песнь о вещем Олеге»

Произведение "Песнь о вещем Олеге" написано Пушкиным в 1822 году. Начиная анализ стихотворения "Песнь о вещем Олеге", можно выделить, что произведение относится к легенде, в основу которой легло историческое событие. В своем произведении автор описывает князя как богатыря из былины.

Основа сюжета произведения - это легенда, описывающая смерть князя киевского. Легенда записана также в известном произведении "Повесть временных лет". Народ прозвал князя Олега "вещим", поскольку он был очень мудрым правителем и талантливым предводителем своего войска. О князе написано немало песен и легенд. Удача постоянно сопровождала князя, и судьба будто берегла его. Из всех боевых походов князь возвращался с победой. Как-то князь встретил кудесника и спросил у него, скоро ли настигнет его смерть. Волхв ответил, что Олег умрет от своего коня. Князя испугало жуткое пророчество, и он принял решение оставить преданного ему коня. По прошествии нескольких лет Олег вспомнил про коня, и ему захотелось узнать, что с конем и как он живет, но князю ответили, что коня больше нет - умер. Тогда князю вспомнилось предсказание, и он подумал, что провидец его обманул. Олег решил посмотреть на кости коня, которые лежали у Днепра. У костей князь раскаивался, что напрасно оставил своего боевого товарища. В действительности же кудесник сказал правду: когда Олег ступил одной ногой на череп коня, он увидел, как из него стала выползать змея и обвивать его ноги. Змея ужалила князя, после чего он долго болел, а затем скончался.

Наибольший интерес в данном произведении Пушкина вызвала тема рока, неминуемости того, что приготовила судьба. Князь решил, что избавится от риска гибели, если оставит коня, который, по словам кудесника, может стать причиной его смерти. Но, как оказалось, по истечению многих лет, после смерти коня, когда исчезло опасение за свою жизнь, – наступает судьбоносный момент предсказания.

Произведение затрагивает также такую тему, которая является очень значимой для самого автора, – тема поэта-провидца, который возвещает пророчество: «… Но примешь ты смерть от коня своего».

Завершить анализ стихотворения "Песнь о вещем Олеге" хотелось бы, упомянув о том, что ни одна летопись не содержит описания истинной смерти князя Олега, но то, насколько красиво и поэтично написал об этом Пушкин, становится похожим на правдивое событие.