Анализ стихотворения А.С. Пушкина «Поэт»

Данное произведение А. С. Пушкина датируется 1827 г. Его можно смело отнести ко второй части творческого пути Пушкина. Анализ стихотворения «Поэт» показывает, что Пушкин находится в перманентном поиске себя на этом поприще. Также мы видим точку зрения Пушкина относительно предназначения поэта в общественной среде. Точка зрения Пушкина относительно поэзии такова: через стихотворения автор самореализуется, раскрывается и рассказывает читателю о своих эмоциях и чувствах. Анализ стихотворения «Поэт», как никакое другое, является показателем миссии и сущности жизни поэта. В стихотворении «Поэт» Пушкин дает обозначение поэзии как некого дара, через который боги могут передавать свои вести и доносить их до народа, то есть поэт не принадлежит сам себе, а принадлежит народу.

Структурно данное произведение можно разделить на две основные части, первая из которых повествует о суетной, обычной жизни поэта. В повседневной жизни поэт может смешаться с серой массой людей, ведь, по сути, он один из нас, такой же человек, и в гряде повседневности он занимается тем же самым, что и обычный рядовой человек. Также Пушкин показывает нам несостоятельность поэта в своем стремлении творить, когда ему вздумается, ведь необходимо вдохновение, и в этом зависимость поэта и его «ничтожность».

Всё творчество и работа поэта сводятся к вдохновению. Но как только оно наступает, поэт переходит в состояние одухотворенности и начинает писать, это видно из последующего четверостишия, где упоминается о «божественном глаголе». Пушкин пытается показать, насколько зависим поэт от вдохновения, он буквально находится в рабстве у этого ощущения. Также автор пытается показать, насколько динамичной становится жизнь поэта, когда на него находит вдохновение.

Вся миссия поэта заключается в том, чтобы люди услышали и восприняли богов. Пушкин пишет, что жизнь поэта скучна и угрюма в повседневной суете, он не старается найти себя в людском обществе.

В произведении «Поэт» автор высказывает идею о том, что у любого творческого человека есть высшее предназначение. Поэт дожжен служить духовности и достигать превосходства.

В стихотворении можно различить раздвоенную творческую натуру Пушкина. С одной стороны, он обычный человек, ничем не выделяющийся из серой массы, но с приходом вдохновения он чувствует в себе прилив сил и уже «парит» над обществом, «расправив крылья поэзии».