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Сочинение Анализ стихотворения А.С. Пушкина «Пророк»

    В 20-е годы XIX столетия завершилось самоопределение А. С. Пушкина как первого в истории русской литературы национального поэта. В это время он создает целый ряд стихотворений, посвященных осмыслению автором своей гражданской позиции, своего общественного статуса. К их числу относится и стихотворение «Пророк», в основе которого лежит библейский сюжет.
    Оно писалось Пушкиным в имении Михайловское, перед его созданием автор усиленно штудировал библию, дважды он просил своего брата прислать ее, писал в письме к нему: «Библия для христианина, то же, что история для народа».
    Начало «Пророка» как бы обращает нас в прошлое лирического героя, от лица которого ведется повествование: «Духовной жаждою томим, В пустыне мрачной я томился…»
    Автор как будто намекает на духовный кризис, который владел поэтом в 1821-1823 г. г.
    Но уже следующие строки наполнены оптимизмом и идут, кажется, из самой души автора. Великое предназначение поэта, данный ему свыше поэтический дар, – вот основная идея стихотворения.
    Простого человека посланник бога, явившийся в образе серафима, преображает в поэта–пророка:
    Перстами легкими как сон
    Моих зениц коснулся он:
    Отверзлись вещие зеницы,
    Как у испуганной орлицы.
    Моих ушей коснулся он,
    И их наполнил шум и звон…
    Серафим совершенствует его зрение и слух, то есть те качества, которые необходимы поэту.
    После этого серафим продолжает дальнейшее преображение человека: чтобы стать настоящим поэтом, тот должен обладать особым даром речи и горячим сердцем.
    Для этого серафим совершает еще одно великое таинство:
    И он к устам моим приник,
    И вырвал грешный мой язык,
    И жало мудрыя змеи
    В уста замершие мои
    Вложил десницею кровавой.
    И он мне грудь рассек мечом,
    И сердце трепетное вынул,
    И угль, пылающий огнем,
    Во грудь отверстую водвинул…
    И вот теперь, созданный волею божьей поэт обладает особыми зрением, слухом, речью и необычайным сердцем. У него открылся редкостный дар пророчества и вдохновения:
    Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
    Исполнись волею моей,
    И, обходя моря и земли,
    Глаголом жги сердца людей.
    Поэту предстоит идти трудным путем, но он должен выполнить свое предназначение – нести людям добро и правду. .

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