Сочинение Анализ стихотворения А.С. Пушкина «Пророк»
В 20-е годы XIX столетия завершилось самоопределение А. С. Пушкина как первого в истории русской литературы национального поэта. В это время он создает целый ряд стихотворений, посвященных осмыслению автором своей гражданской позиции, своего общественного статуса. К их числу относится и стихотворение «Пророк», в основе которого лежит библейский сюжет.
Оно писалось Пушкиным в имении Михайловское, перед его созданием автор усиленно штудировал библию, дважды он просил своего брата прислать ее, писал в письме к нему: «Библия для христианина, то же, что история для народа».
Начало «Пророка» как бы обращает нас в прошлое лирического героя, от лица которого ведется повествование: «Духовной жаждою томим, В пустыне мрачной я томился…»
Автор как будто намекает на духовный кризис, который владел поэтом в 1821-1823 г. г.
Но уже следующие строки наполнены оптимизмом и идут, кажется, из самой души автора. Великое предназначение поэта, данный ему свыше поэтический дар, – вот основная идея стихотворения.
Простого человека посланник бога, явившийся в образе серафима, преображает в поэта–пророка:
Перстами легкими как сон
Моих зениц коснулся он:
Отверзлись вещие зеницы,
Как у испуганной орлицы.
Моих ушей коснулся он,
И их наполнил шум и звон…
Серафим совершенствует его зрение и слух, то есть те качества, которые необходимы поэту.
После этого серафим продолжает дальнейшее преображение человека: чтобы стать настоящим поэтом, тот должен обладать особым даром речи и горячим сердцем.
Для этого серафим совершает еще одно великое таинство:
И он к устам моим приник,
И вырвал грешный мой язык,
И жало мудрыя змеи
В уста замершие мои
Вложил десницею кровавой.
И он мне грудь рассек мечом,
И сердце трепетное вынул,
И угль, пылающий огнем,
Во грудь отверстую водвинул…
И вот теперь, созданный волею божьей поэт обладает особыми зрением, слухом, речью и необычайным сердцем. У него открылся редкостный дар пророчества и вдохновения:
Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей.
Поэту предстоит идти трудным путем, но он должен выполнить свое предназначение – нести людям добро и правду. .