Сочинение Анализ стихотворения А.С. Пушкина «Пророк»

В 20-е годы XIX столетия завершилось самоопределение А. С. Пушкина как первого в истории русской литературы национального поэта. В это время он создает целый ряд стихотворений, посвященных осмыслению автором своей гражданской позиции, своего общественного статуса. К их числу относится и стихотворение «Пророк», в основе которого лежит библейский сюжет.

Оно писалось Пушкиным в имении Михайловское, перед его созданием автор усиленно штудировал библию, дважды он просил своего брата прислать ее, писал в письме к нему: «Библия для христианина, то же, что история для народа».

Начало «Пророка» как бы обращает нас в прошлое лирического героя, от лица которого ведется повествование: «Духовной жаждою томим, В пустыне мрачной я томился…»

Автор как будто намекает на духовный кризис, который владел поэтом в 1821-1823 г. г.

Но уже следующие строки наполнены оптимизмом и идут, кажется, из самой души автора. Великое предназначение поэта, данный ему свыше поэтический дар, – вот основная идея стихотворения.

Простого человека посланник бога, явившийся в образе серафима, преображает в поэта–пророка:

Перстами легкими как сон

Моих зениц коснулся он:

Отверзлись вещие зеницы,

Как у испуганной орлицы.

Моих ушей коснулся он,

И их наполнил шум и звон…

Серафим совершенствует его зрение и слух, то есть те качества, которые необходимы поэту.

После этого серафим продолжает дальнейшее преображение человека: чтобы стать настоящим поэтом, тот должен обладать особым даром речи и горячим сердцем.

Для этого серафим совершает еще одно великое таинство:

И он к устам моим приник,

И вырвал грешный мой язык,

И жало мудрыя змеи

В уста замершие мои

Вложил десницею кровавой.

И он мне грудь рассек мечом,

И сердце трепетное вынул,

И угль, пылающий огнем,

Во грудь отверстую водвинул…

И вот теперь, созданный волею божьей поэт обладает особыми зрением, слухом, речью и необычайным сердцем. У него открылся редкостный дар пророчества и вдохновения:

Восстань, пророк, и виждь, и внемли,

Исполнись волею моей,

И, обходя моря и земли,

Глаголом жги сердца людей.

Поэту предстоит идти трудным путем, но он должен выполнить свое предназначение – нести людям добро и правду. .