Анализ стихотворения А.С. Пушкина «Пророк»

Стихотворение написано в 1826. Оно посвящено поре наказания участников восстания декабристов, многие из которых приходились друзьями поэта еще со времен Лицея.

Анализ стихотворения «Пророк» показывает автора, раскрывающего своё предназначение, которое он получил свыше. Пушкин описывает идеального поэта. Имеется предположение, что поэт обращается к Библии пророка Исайи, отчаявшегося от того, что мир тонул буквально на глазах в отсутствии законов и множестве пороков, из-за которых люди забыли, кто они на самом деле. Ангел, сошедший с небес, поручил Исайе исправлять дух людской.

Поэт интерпретирует библейскую историю на свой манер. Его герой также возмущен окружающим безобразием в обществе. И к нему прилетает посланник.

При всем подобии на библейский сюжет, абсолютно все образы имеют пушкинский дух. Герои встречались и в ранних произведениях поэта.

Поэт перемещает нас в пустыню. Мы видим полуживого странника, одиноко бредущего неведомо куда. Благодаря явлению шестикрылого вестника поэт (он же путник) обретает прозрение, видит и слышит то, на что он раньше не обращал внимания, постигает великие тайны бытия. Теперь ничему не скрыться от его очей: ни на земле, ни под водой. С этим талантом он мгновенно возвышается над людьми, обрекая себя на отшельничество. Но в дар ему достается способность понять то, что всегда будет недоступно для людского восприятия. Серафим действует жестоко, отнимая все человеческое и награждая небесной сутью, вместо языка вкладывает жало, а сердце заменяет пылающим углем, но герой не ропщет и крайне ценит его дар. Он готов вынести все ниспосланные мучения. И в награду получает мудрость и познание истины.

Проводя анализ стихотворения «Пророк», явственно видим желание Пушкина видеть мессию, который накажет в первую очередь людей, стоящих у власти, за их незаконные и нечеловеческие действия. У поэта сердце обливается кровью при воспоминаниях о несчастных вдовах, оплакивающих своих убитых или сосланных в Сибирь мужей. Однако боясь разоблачения, он вынужден в скрытых слогах описывать свои мысли.

Стихотворение крайне контрастно, грехи людей перекликаются с небесным началом. В его окончании наблюдаем, как Бог обращается к новоиспеченному пророку, прося низвергнуть огонь своего гнева на людей, отвернувшихся от истины и погрязших во тьме грехов.