Сочинение Анализ стихотворения А.С. Пушкина «Телега жизни».

Лирика А. С. Пушкина всеобъемлюща и универсальна. Она затрагивает все стороны человеческой жизни, дает ответы на множество вопросов, отражает ценные наблюдения поэта.

Одной из самых обширных тем в лирике Пушкина является, безусловно, философская тематика. Размышления и наблюдения о жизни, о законах Вселенной всегда тревожили ум поэта. Одним из ранних философских стихотворений, посвященных вопросам человеческого существования, является стихотворение «Телега жизни» (1823).

Это произведение имеет интересную форму. Поэт уподобляет жизнь каждого человека поездке на телеге. Поэтому стихотворение имеет иносказательный смысл, поездка на телеге здесь становится символом жизненного пути человека. Первое четверостишие играет роль некоего вступления, вводной части:

Хоть тяжело подчас в ней бремя,

Телега на ходу легка;

Ямщик лихой, седое время,

Везет, не слезет с облучка.

Неумолимый ямщик – время – везет телегу жизни. Время не остановится, не сделает передышки, паузы. Поэтому человеческая жизнь пролетает быстро («телега на ходу легка»), несмотря на все тяготы и заботы, которые могут ее сопровождать. Пушкин с помощью эпитетов раскрывает весь драматизм быстротечности человеческой жизни: «ямщик лихой», «седое время».

Второе четверостишие рисует нам юность и молодость человека:

С утра садимся мы в телегу;

Мы рады голову сломать

И, презирая лень и негу,

Кричим: пошел! . . .

Пушкин дает нам тонкие психологические зарисовки каждого возраста. В молодости (метафора «утро жизни») человек полон энергии, радости жизни. Он несется жизни навстречу, жаждет познать все ее радости, испить жизнь до дна. В молодости человек не думает о том, что с ним может что-то случиться. Он – властелин мира. Юности не свойственны лень или стремление к покою. Человек гонит жизнь, кричит ей «пошел!», ведь хочется поскорей повзрослеть, узнать и испробовать все.

В зрелости человек ведет себя уже иначе:

Но в полдень нет уж той отваги;

Порастрясло нас; нам страшней

И косогоры и овраги;

Кричим: полегче, дуралей!

Полдень жизни приносит человеку опыт. Жизнь уже «порастрясла», то есть наставила шишек, позволила сделать множество ошибок. Теперь человек ведет себя более осмотрительно: он опасается «косогоров и оврагов», думает, как бы их преодолеть, не попасть в них. Поэтому теперь человеку кажется, что жизнь очень стремительна, она несет много опасностей. Можно было бы и сбавить темп, быть более осмотрительной и осторожной. Мне кажется, что такие мысли – признак приближающейся старости. Человек начинает выпадать из общего ритма, начинает отставать, бояться. Ему больше хочется покоя и стабильности, чем перемен. Человек считает, что жизнь не поддается никаким закономерностям, а просто несется, как «дуралей».

И вот незаметно наступает старость:

Катит по-прежнему телега;

Под вечер мы привыкли к ней

И, дремля, едем до ночлега -

А время гонит лошадей.

Жизнь все та же: она существует по своим, высшим, законам. Человек не понимает и не осознает их, но привыкает к причудам и сюрпризам, которые она ему преподносит. «Вечер жизни» - это дремотное состояние, полусон. Человек просто едет в телеге, ожидая «ночлега», то есть смерти.

Знаменательна последняя строка стихотворения: «А время гонит лошадей». Несмотря ни на что, жизнь идет своим чередом. Люди умирают и рождаются - и это вечный закон природы. Происходит круговорот, мудрая жизнь идет вперед, все предусмотрено ею и предсказано заранее.

Уподобление человеческой жизни одному дню (развернутая метафора) несет в себе очень глубокий смысл. С одной стороны, жизнь быстротечна, она пролетает, как один день. С другой стороны, человек – часть природы, Вселенной. Он живет по одним с ней ритмам, проживает одинаковые состояния: утро – веселая молодость, полдень – разумная зрелость, вечер – спокойная, умиротворенная старость.

Примечательно, что предложения в стихотворении носит обобщенный характер (за счет личных местоимений 1 лица мн. числа). Это говорит о том, что и лирический герой относит себя к основной массе людей, которым не под силу осознать и понять законы природы.

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