Сочинение Анализ стихотворения А.С. Пушкина "Я памятник себе воздвиг нерукотворный..."

Есть всегда что-то особенно

благородное, кроткое, нежное,

благоуханное и грациозное во

всяком чувстве Пушкина

В. Г. Белинский

Незадолго до смерти Пушкин написал произведение "Я памятник себе воздвиг нерукотворный. . . " Лирическим героем данного стихотворения является сам автор. Сюжет стихотворения составляет его судьба, осмысленная на фоне исторического движения. Каждый поэт задумывается о своем месте в этом мире, об отношениях с обществом, с его читателями. Он хочет быть уверен в том, что его творчество не было напрасным, что память о нем сохранится: "Нет, весь я не умру. . . " Пушкин как бы подводит итог своему творческому пути.

В этом стихотворении раскрыта тема поэта и поэзии, проблема поэтической славы, преодоление смерти через известность. Поэт гордился тем, что его поэзия была свободной: "Что в мой жестокий век восславил я свободу. . . " Он писал не ради славы, а считал, что: "Поэзия-это бескорыстное служение во имя человечества".

Это стихотворение можно представить в ярких и серых тонах, потому что, с одной стороны, создана торжественная атмосфера, радость того, что искусство будет жить вечно: "К нему не зарастет народная тропа", а с другой стороны, это же является его последним словом, концом творчества Пушкина.

По своей теме и построению стихотворение А. С. Пушкина близко к стихотворению Державина "Памятник" и Квинта Горация "Я воздвиг памятник", но Пушкин отступил от прежних образов. Произведение наполнено безграничной любовью к России, к читателю, верой в могущество поэтического слова, осознанием выполненого долга перед народом.

Я считаю, что творчество Пушкина - это неисчерпаемый источник, который дает духовные знания не одному поколению людей. Оно открывает добрые чувства, помогающие осознавать и любить жизнь. .