Анализ стихотворения А.С. Пушкина «Я вас любил: любовь еще, быть может...»

Это стихотворение, посвящаемое Олениной А. , автор написал в начале 1829 года. Это из самых популярных его произведений в жанре любовной лирики. Как можно будет увидеть, сделав дальнейший анализ стихотворения «Я вас любил: любовь еще, быть может…», это вполне заслуженно как по глубокой эмоциональной составляющей, так и по уровню написания, относящемуся уже к зрелой лирике А. С. Пушкина.

Несмотря на то, что любовь лирического персонажа – тут наивысшая и самая светлая, какую только можно себе вообразить, стихотворение начинается с заведомого уточнения того, что любовь уже кончилась. Однако, Пушкин тут же опровергает сам себя, утверждая, что любовь все же жива в его душе. Особенность этого произведения и существенное отличие от остальных стихотворений того периода, написанных в жанре любовной лирики, в том, что наибольшее значение для лирического персонажа имеют не его собственные переживания, а спокойная и безмятежная жизнь его возлюбленной. Она может дальше жить в мире, покое и счастье, пусть даже не отвечает автору взаимностью. Более того, в рассматриваемом произведении чувства лирического персонажа чисты и благородны до такой степени, что он находит в себе силы пожелать возлюбленной счастья со своим счастливым соперником, а кроме того – такой же любви и от него, которой она, по мнению А. С. Пушкина, достойна.

Поэт три раза на протяжении всего стихотворения употребляет конструкцию «Я вас любил», подчеркивая тем самым высочайшее эмоциональное напряжение, которое испытывает лирический персонаж. Одним из других приемов, также использованных им, является повторение синтаксических и грамматических построений одного типа (синтаксический параллелизм). А. С. Пушкин при написании этого стихотворения прибегает также к приему аллитерации, в открывающей части стихотворения много раз пользуясь звуком «л», который помогает передать необходимые печаль, спокойствие и нежность, во второй же «л» сменяется на «р», обозначающий резкий разрыв между влюбленными.

В основе структуры стихотворения лежит разностопный ямб с перекрестной женско-мужской рифмой, что было присуще творчеству А. С. Пушкина и служило для наилучшей передачи настроения прошедшего времени, окончившейся любви.

На этом мы заканчиваем анализ стихотворения «Я вас любил: любовь еще, быть может…».