Анализ стихотворения А.Т. Твардовского «Памяти матери»

В 1965 году А. Т. Твардовским был написан цикл замечательных стихотворений. Этот цикл имеет название «Памяти матери». Причиной появления таких стихов послужило трагическое событие в жизни поэта. У него умерла мать, которую он очень любил и восхищался ею всю свою жизнь. Всего в цикле содержится четыре стихотворения, объединенные одной общей темой. В основе лежит история жизни его матери. Первые три стихотворения достаточно небольшие по своем размеру, последнее можно считать сравнительно длинным. Рассмотрим анализ стихотворения «Памяти матери».

Хотя в данном случае рассматривать придется не одно стихотворение, а целых четыре. Тема этого цикла становится родной для многих. Она посвящена разлуке с матерями. Волей неволей нам приходится расставаться со своими родителями. Причиной этому трагическому событию может быть не только смерть наших родственников. Порой мы сами осознано уезжаем в далекие края. И общаемся с нашими матерями только посредством переписки или по телефону. Самое первое стихотворение задает тон всему циклу. Оно посвящено именно этому самому удаленному общению со своими родителями. Они не знают, что происходит с их детьми и должны довольствоваться только тем, что им напишут.

Довольно печальная тема, которая проходит через все стихотворения. Анализ стихотворения «Памяти матери» дает нам понять, как не должны поступать любящие дети. Эти стихотворения заставляют читателя прислушаться и даже переосмыслить всю свою жизнь. Рассмотрим второе стихотворение из цикла. Основой ему послужили реальные события, которые произошли в семье поэта. Но так или иначе основной темой также является тема разлуки. Тут также описывается человеческая трагедия, в которой человеку пришлось уехать в чужие, неуютные края и навсегда расстаться с любимыми родными местами. Тема разлуки звучит и в третьем стихотворении.

Герою также приходится прощаться. Причем ему настолько неприятен этот факт, что он сам хочет ускорить этот процесс. Чтобы уменьшить свои страдания. Многим это желание может даже показаться постыдным. В последнем стихотворении отражена тема замужества. Дочь выходит замуж, переезжает жить к мужу и также вынуждена проститься со своей матерью. Цикл стихотворений получился достаточно печальным, но и очень интересным. Он заставляет задуматься все человечество над вечной проблемой, вечной жизненной ценностью – любви к самому родному и близкому человеку.