Сочинение Анализ стихотворения А.Т.Твардовского «К обидам собственной персоны...»

Стихотворение «К обидам собственной персоны» А. Т. Твардовский написал в 1968 году, за три года до смерти.

Этим стихотворением поэт хотел передать свой жизненный опыт читателю, он хотел научить людей жить правильно.

В стихотворении говорится о том, что человек должен сам отвечать за свои поступки, вести себя так, чтобы с ним легко было найти общий язык. Твардовский говорит, что нужно быть целеустремлённым, но «жить, как живешь», то есть оставаться таким, каким тебя привыкли видеть окружающие, «быть самим собой».

Не только Твардовский призывал к самостоятельности, устремленности и терпению. В народе уже сложилась такая пословица: «взялся за гуж – не говори, что не дюж». Именно ее автор и вставляет в стихотворение для подтверждения своих мыслей. Если человека кто-то обидел, в этом виноват именно он. И не надо искать виноватого среди окружающих, нужно самому попытаться найти выход из сложившейся ситуации («К обидам собственной персоны Не призывай участье добрых душ…»).

Стихотворение звучит настойчиво и призывающее («не поступая», «не отступая», «жить, как живёшь»). Автор, я думаю, пишет так для того, чтобы читатель по-настоящему проникся в строки, понял то, что хотел сказать поэт. Ведь нужно признать то, что стихотворение было написано Твардовским в конце жизни, и он может с полным правом учить тех, у кого всё впереди.

Твардовский пишет:



Так со своей управиться судьбой,

Чтоб в ней себя нашла судьба любая…



В этих строчках есть метафора – «нашла судьба». Это ещё один приём, используемый Твардовским для достижения художественной окраски стихотворения.

Интересно построение стихотворения. Оно не имеет обращения, подлежащего, здесь одни сказуемые. Его трудно понять с первого раза. И читатель вынужден ещё не раз обращаться к стихотворению, чтобы открывать для себя что-то новое.

По мнению Твардовского, человеку необходимо осознание своего места на земле. Это даст ему только труд. Труд даёт человеку чувство достоинства, наполняет каждый прожитый час смыслом и значением, - труд и самостоятельность.

Поэт говорит, что нужно так построить свою жизнь, чтобы другим в ней нашлось место и чтобы «чью-то душу отпустила боль».

Поэту удалось всего в девяти строчках передать читателю все секреты жизненных успехов. Я думаю, что это стихотворение может стать жизненным девизом для любого человека в мире. .