Сочинение Анализ стихотворения А.Толстого «Слушая повесть твою, полюбил я тебя, моя радость!...»

Брянская земля очень богата и известна на всю Россию своими дремучими лесами и непроходимыми болотами, но не только. На брянской земле родилось очень много выдающихся и талантливых поэтов, таких как Тютчев, Толстой, Рыленков, Проскурин и другие. Каждый из них особенен по-своему. А. К. Толстой – известный поэт. Его лирика отличается своей музыкальностью, то есть его стихи легко ложатся на музыку, поэтому Чайковский написал несколько романсов на стихи Толстого. Его поэзия – это мир лирического героя, это переживания, это чувства, которые предстают перед нами через волнующие, поэтические строки. Во многих его Стихотворениях Природа словно оживает, дышит, становится собеседником человека.

«Слушая повесть твою,…» - это одно из его прекраснейших стихотворений. Оно было написано двадцать первого октября 1851 года, во время поездки к Перовскому в Оренбургскую губернию и посещения по дороге туда и обратно имения Смальково в Пензенской губернии, где в семье своего брата Бахметьева он встречается с С. А. Миллер, в которую влюбляется с первого взгляда. Эта любовь стала вдохновением его дальнейшего творчества. Толстой написал много стихотворений, посвященных Софье Миллер. Одно из них, «Слушая повесть твою…», было ответом на исповедь, в которой Софья поведала о своей первой, но, к сожалению, трагичной любви к князю Вяземскому. Софья и князь любили друг друга, но семья Миллер отвергла князя Вяземского, не дала благословения на свадьбу. Но это не самое трагичное в этой истории. К всеобщему сожалению, брат Софьи вызвал князя на дуэль и был убит на нем. После этого и речи не могло идти о дальнейших отношениях Софьи и Вяземского. Эта печальная история подтолкнула Толстого на написание этого стихотворения. И с того момента, как Толстой встретил Софью, он говорил, что каждая страница ее жизни стала частью его жизни.

Основная мысль этого стихотворения заключается в первой и последней строках стихотворения:

Слушая повесть твою, полюбил я тебя, моя радость! . . .

…Ты прислонился ко мне, я стою надежно и прочно!

Это стихотворение напоминает нам народную песню. Об этом свидетельствует нам отсутствие рифмы и трехсложный размер, который используется в былинных песнях.

«Слушая повесть твою,…» - это лирическое стихотворение о любви, которое можно разделить на три части. Первая часть пронизана эмоциональными страданиями, о чем свидетельствуют такие слова:

Жизнью твоею я жил, и слезами твоими я плакал;

Мысленно вместе с тобой прострадал я минувшие годы,

В этой части лирический герой передает свои чувства, которые он пережил вместе со своей возлюбленной. Во второй части Толстой вспоминает об истории случившейся с Софьей и князем Вяземским. Он передает чувства, страдания, которые испытывала Софья в то время.

Бедное вижу в тебе дитя, без отца, без опоры;

Равно познала ты горе, обман и людское злословье,

Рано под тяжестью бед твои преломились силы!

Эти строки говорят о том, какие сильные чувства испытывает Толстой по отношению к любимой женщине. В этой части автор использует анафору, восклицательные предложения, что передает и увеличивает силу чувств и переживаний лирического героя. В третьей части Алексей Константинович сравнивает любимую женщину с хрупким и слабым деревцем, которое может сломаться при первой невзгоде, а себя – с могучим вязом, который стоит, не пошатнувшись, и защитит ее от бед и невзгод.

Бедное ты деревцо, поникшее долу головкой!

Ты прислонись ко мне, деревцо, к зеленому вязу.

Ты прислонись ко мне, я стою надежно и прочно!

Эти образы напоминают нам образы народных песен: «во поле береза стояла» и другие.

Во всем стихотворении встречаются признаки сходства этого стихотворения с народными песнями. Везде встречаются устаревшие слова: «прислонися», «преломилися».

Преимущественным интересом Толстого были общественные чувства, переживания человека, включая сюда любовь к родной земле, и отношение людей друг к другу. Стихи Алексея Толстого воспитывают в человеке умение любить, сострадание к другим людям, учат доброте и другим качествам и чувствам человека. В своих стихах Толстой предстает перед нами настоящим рыцарем в серебряных доспехах, о котором мечтает каждая девушка, который сможет защитить, утешить и сделать все для счастья любимой. Через всю любовную лирику Толстого проходит описание его любимой женщины Софьи Миллер. Во всех стихотворениях он ее изображает женщиной неземной красоты, хотя собой она была не очень-то красива, он возвышает ее до уровня божества. А. А. Толстой в своих стихах идеализирует свои чувства. И из всего этого можно сделать только один вывод, что Толстой – это романтик и представитель «чистой поэзии». .