Сочинение Анализ стихотворения Ахматовой А.А. «Я пришла к поэту в гости…»

Стихотворение А. А. Ахматовой «Я пришла к поэту в гости. . . » имеет автобиографическую основу: в одно из воскресений 1913 года А. А. Ахматова принесла А. А. Блоку его стихи на Офицерскую улицу, 57, расположенную неподалеку от устья Невы, чтобы он их подписал. Поэт сделал лаконичную надпись: «Ахматовой — Блок».

Первая строфа произведения тонко передает атмосферу этого визита. Для А. А. Ахматовой важно подчеркнуть документальную основу сюжета, поэтому она четко указывает время и день недели: «Ровно полдень. Воскресенье». В четвертой завершающей строфе произведения этой строке соответствует фраза: «Дымный полдень, воскресенье». Таким образом, стихотворение имеет кольцевую композицию.

Рубленый синтаксис, обилие назывных предложений передают волнение лирической героини. Очевидно, что она ощущает себя ученицей в гостях у знаменитого поэта.

Фигура самого хозяина дома является в произведении центральной. Его ясный взгляд, запоминающиеся глаза контрастирует с атмосферой сизого морозного дыма за окном. Глаза становятся при этом наиболее выразительной деталью облика поэта. Лирическая героиня же предпочитает «в них и вовсе не глядеть», вероятно, боясь прочесть в них снисхождение. «Но запомнится беседа», — отмечает она, подчеркивая, как ценна для нее в творческом плане эта встреча.

Стихотворение «Я пришла к поэту в гости. . . » наполнено благоговением, глубоким уважением поэтического таланта и мастерства. Оно посвящено А. А. Блоку, но его содержание в контексте творчества А. А. Ахматовой гораздо шире, чем воспоминание о встрече с мастером. Оно свидетельствует о том, что лирическая героиня уже выбрала свой единственный жизненный путь. И этот путь неразрывно связан с поэзией.