Сочинение Анализ стихотворения - Анализ стихотворение А. А Фета «Ель рукавом мне тропинку завесила»

Свободная тема "Анализ стихотворения" - сочинение "Анализ стихотворение А. А Фета «Ель рукавом мне тропинку завесила»"



Афанасий Фет – замечательный русский поэт, основатель поэтического жанра – лирической миниатюры. Тематика его поэзии ограничена. Его поэзия – «чистая поэзия», в ней нет социальных вопросов действительности, нет гражданских мотивов. Он избрал такой стилистический прием повествования, который позволил за внешним течением событий спрятать от читателя свою душу. Фета волнует только красота – природа и любовь. Поэзию он считает храмом искусства, а поэта – жрецом этого храма. Эти две темы поэзии Фета тесно связаны друг с другом. Фет считает, что только природа и любовь могут отобразить всю красоту и очарование окружающей действительности. Характер, переживания, мысли и чувства лирического героя в поэзии Фета зависят от мироощущения поэта.



Фет стремился передать красоту мгновения, сиюминутное состояние. Ярким примером этого можно назвать его стихотворение «Ель рукавом мне тропинку завесила»:



Ель рукавом мне тропинку завесила.

Ветер. В лесу одному

Шумно, и жутко, и грустно, и весело, –

Я ничего не пойму.



Фет создает прекрасный образ, который позволяет читателю увидеть нарисованную картину, полюбоваться ее неповторимой красотой. В строках стихотворения поэт использует назывные предложения и предложения с однородными членами. Последние две строчки говорят о противоречивых чувствах поэта. Его лирический герой чувствует состояние природы. Стихотворение воздействует на читателя. Благодаря обилию шипящих и свистящих звуков можно услышать шум ветра:



Все гудет и колышется,

Листья кружатся у ног.



Невозможно уловить настроение лирического героя. У него смутные ощущения – «ничего не пойму». Он пытается раствориться в мире природы, старается постичь ее таинственные глубины, понять «прекрасную душу природы». Но в шуме ветра это смятение развеивается. Герой слышит «тонко взывающий рог», «зов глашатая медного» и настроение его тотчас же меняется – «Сладостен зов мне глашатая медного!» и «Мертвые что мне листы!»

Фет представляет природу как человека, видит ее прекрасную душу, об этом свидетельствует метафора «Ель рукавом мне тропинку завесила».



В этом стихотворении Фета природа сливается с человеческими эмоциями. Поэт изображает своего героя в момент наибольшего эмоционального напряжения, показывает его душу на фоне прекрасного мгновения природы.

