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Сочинение Анализ стихотворения - Анализ стихотворения Н. А. Некрасова «Размышления у парадного подъезда»

Свободная тема "Анализ стихотворения" - сочинение "Анализ стихотворения Н. А. Некрасова «Размышления у парадного подъезда»"

Я такого угла не видал,

Где бы сеятель твой и хранитель,

Где бы русский мужик не стонал!



Н. А. Некрасов Николай Алексеевич Некрасов был удивительно чутким и внимательным к народным проблемам и чаяниям художником. Его душа и сердце откликались на народные беды. Только у беззаветно преданного художника могло появиться такое стихотворение, как «Размышления у парадного подъезда». Будничное событие, знакомая ситуация, а из-под пера мастера возникает целая повесть с правдивым и реальным продолжением. Причем веришь художнику без всяких сомнений — он доказывал свою правоту неоднократно.



Вот парадный подъезд.

По торжественным дням.

Одержимый холопским недугом,

Целый город с каким-то испугом

Подъезжает к заветным дверям…



Привычка к рабскому низкопоклонству «свободных граждан» почти ужасает. Здесь ритуал доведен до абсурда, никого не удивляет такое подобострастие.



Записав свое имя и званье,

Разъезжаются гости домой,

Так глубоко довольны собой,

Что подумаешь — в том их призванье!



Поэт дает волю сатире, он презирает этих «холопов души» и заставляет читателя подивиться заведенному порядку вещей, когда вельможа бесцеремонно пользуется своим высоким положением, принимая унижение и низкопоклонство как должное, как «выражение уважения» к нему. Но читателю понятно, что поклоняются месту, занимаемому человеком, а не его достоинству и уму. Вознесшийся же чиновник судит не по законам, а согласно отношениям, каким-то хитросплетениям, не понятным нормальному человеку.

От него и к нему то и знай по утрам Все курьеры с бумагами скачут. Возвращаясь, иной напевает «трам-трам», А иные просители плачут. Простых крестьян-ходоков и вовсе не допускают до «высокой» особы, дабы не беспокоить пустяками. Поэта возмущает даже не само пренебрежение к людям, а их реакция на происходящее.



И пошли они, солнцем палимы,

Повторяя: «Суди его Бог!»

Разводя безнадежно руками,

И, покуда я видеть их мог,

С непокрытыми шли головами…

Покорность и всепрощение недопустимы.



Некрасов возмущен долготерпением народа. Поэт выступает добровольным защитником «бесправных» и «бессловесных». Призывает вельможу одуматься, приняться за свои обязанности — служить народу и государству, но…счастливые глухи к добру…

Автор, возмущенный беззаконием, рисует картину жизни «счастливого» и его кончину.



Убаюканный ласковым пением

Средиземной волны,— как дитя,

Ты уснешь, окружен попечением

Дорогой и любимой семьи

(Ждущей смерти твоей с нетерпением)…



Ибо все в этом мире поклоняются золотому тельцу, нет никаких родственных чувств, а лишь видимость их.

Но поэт осуждает и покорность народа. Он задает вопрос, на который нет ответа. .



Что же значит твой сон бесконечный?

Ты проснешься, исполненный сил.

Иль, судеб повинуясь закону,

Все, что мог, ты уже совершил:

Создал песню, подобную стону,

И духовно навеки почил?. .



Это уже не просто заступничество за народ, а призыв к бунту, воззвание патриота, не имеющего сил молчать, видя несправедливость власти, и еще большее возмущение, боль и горечь от покорности народа, не умеющего, а скорее не желающего подняться на собственную защиту, распрямиться, почувствовать себя личностью, достойной внимания и уважения.
 

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