Сочинение Анализ стихотворения - Анализ стихотворения Н.А.Некрасова "Внимая ужасы войны"

Свободная тема "Анализ стихотворения" - сочинение "Анализ стихотворения Н. А. Некрасова "Внимая ужасы войны""



Тема сострадания народу проходит через все творчество Некрасова. Особенно тяжела доля русской женщины. В поэзии Некрасова женщина обречена на несправедливость, на несчастную судьбу. Помимо прочих несчастий на ее долю выпадает горе от потери детей. В стихотворении "Внимая ужасы войны", написанном ямбом, Некрасов больше всего жалеет матерей, потерявших своих сыновей: "Один я в мире подсмотрел святые, искренние слезы - то слезы бедных матерей…". Главным достоинством русской женщины Некрасов считает ее способность быть настоящей, чуткой матерью: "Им не забыть своих детей, погибших на кровавой ниве, как не поднять плакучей иве своих поникнувших ветвей…". В стихотворении для большей изобразительности и усиления восприятия Некрасов прибегает к эпитетам "плакучей иве" и поникнувших ветвей". Мать, как плакучая ива, оплакивает сына, поникнув головой, как поникнувшие ветви. Некрасов так образно написал это стихотворение, что читая его, всей душой проникаешься жалостью к матерям, потерявших детей.

