Сочинение Анализ стихотворения - Анализ стихотворения Н.А.Заболоцкого "Завещание"

Свободная тема "Анализ стихотворения" - сочинение "Анализ стихотворения Н. А. Заболоцкого "Завещание""



Стихотворение было написано в 1947 году. Как раз после возвращения из ссылки, в те времена существовал "сталинский режим". Заболоцкий показывает человека, борящегося с несправедливостью, но силы иссякли и продолжение своего дела он завещает потомкам, и что будет отовсюду наблюдать за происходящим



Человек жил, но сейчас он при смерти и завещает людям сделать то, что он не успел при собстсвенной жизни. Он рассказывает о бессмертии, о том, что он вернётся в образе окружающей природы, что бы увидеть, что делают и как живут люди.



"и погасив свечу, опять отправлясь я"



По его словам у каждого человека свой жизненный путь, также, что покоя в жизни нет. Жизнь идет своей чередой, а рядом находится он.



Он не жалеет о прожитой жизни.



Наряду с тем он рассматривает денские проблемы, всегда интерессовавшие людей.



Автор говорит о том, что все процессы в человеческом обществе взаимосвязаны с природой



". . . Я на земле моей в первые мыслить стал,



когда почуял жизнь безжизненный пристал. . . "



Основными героями в стихотворении являются автор и тот потомок, которому предназначено завещание.



Примерно в середине стиха автор говорит: "Покоя в жизни нет", но к концу:



"Я не даром в этом мире жил", т. е. хоть покоя он и не обрёл, всё же жизнь его не пропала даром, ему есть чего оставить, есть, что завещать, но это не материально. Он завещает потомкам идею.



Также стих содержит авторское описание природы, действительности и событий.



Повествование-рассказ о проблеме, поднимаемой автором и его рассуждений на философские темы ( например вечная тема:"тема добра и зла").



Стихотворение, в своём роде, завещание самого Заболоцкого, и является одним из лучших его работ.