Сочинение Анализ стихотворения Брюсова «Грядущие гунны»

Стихотворение «Грядущие гунны» Валерий Брюсов писал почти целый год и закончил 10 августа 1905 г.

В “Грядущих гуннах” - наиболее развернуто и полно раскрывающих его отношение к революции и понимание ее смысла. Смести, сломать, разрушить, уничтожить - вот главный смысл революции, каким он виделся Брюсову. Что будет дальше, какой конкретный мир возникнет на развалинах прошлого, как он будет реально построен - все это представлялось Брюсову в весьма абстрактном виде.

В Брюсове в годы первой русской революции поколебалась вера в высшее единство человеческой культуры. Ему пришлось почти физически ощутить, что он и его современники и сподвижники по литературе стоят на рубеже двух культур - одной гибнущей, другой нарождающейся и покамест темной и чужой. Это было то ощущение исторического катаклизма, которое продиктовало ему "Грядущих гуннов" - стихи о гибели культуры и о диком обновлении мира. С тех пор это ощущение не покидало Брюсова.

Говоря о "грядущих гуннах", он говорит о тех варварах, нашествие которых предвидел еще Герцен. Одновременно это звучит и как предчувствие событий, последовавших вскоре за этим. Одна из строф начинается так:



Сложите книги кострами,

Пляшите в их радостном свете,

Творите мерзость во храме,

Вы во всем неповинны, как дети!

А мы, мудрецы и поэты,

Хранители тайны и веры,

Унесем зажженные светы

В катакомбы, в пустыни, в пещеры.



Иными словами, он предвидел духовное подполье, которое должно будет спасти культуру, когда "грядущие гунны" сложат старые "книги кострами".

Самое искреннее и, вероятно, самое сильное стихотворение Брюсова "Грядущие гунны" великолепно демонстрирует идеологию серебряного века.



Где вы, грядущие гунны,

Что тучей нависли над миром?

Слышу ваш топот чугунный

По еще не открытым Памиром.



И кончается стихотворение так:



Бесследно исчезнет, быть может,

Что ведомо было одним нам.

Но вас, кто меня уничтожит,

Встречаю приветственным гимном!



Какой самоубийственный гимн, какой сложный человек, восторженно думали многие читатели того времени. А ведь Брюсов -- человек, хотя и талантливый, совсем несложный, а наоборот, примитивный и даже с примитивной хитростью, что гунны учтут его гимн. И гунны, явившись, действительно учли этот гимн и самого Брюсова пощадили и даже слегка возвеличили его. .