Сочинение Анализ стихотворения Бунина «Одиночество»

У каждого литературного произведения, да и вообще у любого произведения искусства всегда найдётся свой читатель или зритель. Тот человек, у которого прочтение или просмотр шедевра вызовет громкий отклик в сердце и душе. Во многом это зависит от нашего душевного состояния, настроения, окружающей нас обстановки, состояния природы. Когда прочитанное вами произведение соответствует вашему душевному состоянию, оно обязательно найдёт отклик в вашем сердце.

Именно так и было со мной, когда я прочёл стихотворение Ивана Алексеевича Бунина «Одиночество». Я испытал небывалое чувство тоски, сложилось такое впечатление, будто бы одиноким был не поэт, написавший это произведение, а я, всего лишь раз прочитавший его. Передо мной вставала красивая и печальная картина – поздняя осень, когда уже вовсю чувствуется приход зимы и холодов. Природа вокруг посеревшая, моросит дождь, а в душе селится какая-то необъяснимая грусть. Вдобавок ко всему происходит расставание с близким и любимым человеком. Лирического героя стихотворения Бунина «Одиночество» оставляет любимая женщина, и он остаётся один на один со своими нелёгкими мыслями.

При этом я чувствую, что нынешнее состояние его душе не вечно, пройдёт время, наступит весна и он оживёт. Но сейчас всё пространство захватила осень, природа оцепенела, отдалась её власти. О хорошей погоде, тепле и ярких красках остаётся только вспоминать. Впрочем, также, как и о любимой женщине. Именно таким воспоминаниям и предаётся лирический герой стихотворения Бунина «Одиночество». Ему хочется вернуть её, просить остаться с ним. Но он понимает, что теперь они совсем чужие друг для друга люди. И решает, что лучше будет завести себе собаку – верного друга, который никогда не предаст и не уйдёт от него.

Стихотворение «Одиночество» — моё любимое произведение Ивана Алексеевича Бунина. Оно печально и искренне.