Сочинение Анализ стихотворения Е. Баратынского Весна, весна! Как воздух чист!

Передо мною стихотворение Е. Баратынского « Весна, весна! Как воздух чист!». Это произведение написано одним из самых значительных русских поэтов первой половины XIX века.

С первых же секунд прочтения чувства и эмоции переполняют, невольно представляешь те самые картины, которые описывает поэт. Темой стихотворения стала весна, точнее её приход. Автор пытается с неповторимой нежностью и трепетностью передать всё красоту, всю необыкновенность этого момента – это и является основной мыслью произведения.

Здесь всё живое, всё дышит и поёт. Каждая травинка и листик здесь оживают, радуются приходу весны: « Летают облака!», «Шумят ручьи! Блестят ручьи!». Понять настроения и чувства поэта довольно просто, стоит лишь вчитаться. Почти после каждого слова стоит восклицательный знак – это и помогает окунуться в мир, созданный Е. Баратынским.

Текст катастрофически прост на возвышенную лексику, но это и является той самой изюминкой, тем самым весомым плюсом. Будь что иначе: ритм, лёгкость и настроение стихотворения кардинально поменялись, не в лучшую сторону. Простота делает стихотворение каким-то воздушным, читая, возникает состояние приятного аффекта. Это даже не эйфория, а именно аффект.

У меня сложились весьма противоречивое мнение об этом произведение. Да, при первых прочтениях данное стихотворение принесло мне некое удовольствие, приятные картинки и временное состояние аффекта, но спустя время всё куда-то исчезло. Уж всё как-то просто, обыденно и однообразно.

Подводя общий итог – поэт смог добиться всего, чего хотел, смог особо чётко передать свой внутренний мир, свою бесконечную любовь ко всему живому. Это прекрасно. .