Сочинение Анализ стихотворения «Элегия»

Стихотворение «Элегия» было написано в 1874 году и стало ответом Н. А. Некрасова на высказывания в адрес поэта многих критиков. Один из них писал: «То, что составляло его любимую тему – непосредственное описание страданий народа и вообще бедняков, - уже им исчерпано не потому, что подобная тема сама по себе когда-нибудь могла быть вполне исчерпана, а потому, что поэт наш стал как-то повторяться, когда принимается за эту тему».

Для своего стихотворения Некрасов избирает шестистопный ямб с парной рифмовкой, т. е. Александрийский стих – торжественный размер эпохи классицизма.

Некрасов вводит в «Элегию» описание жизни народа и показывает полнейшую несостоятельность реформы. И потому стихотворение становится своего рода декларацией отношения Некрасова к теме поэзии и понимания роли поэта: поэт должен иметь одну цель – служение народу – до тех пор, пока народ не будет счастлив. Некрасов утверждает гражданскую поэзию, поэзию социальную. Не случаен здесь и выбор жанра: элегия – это традиционный лирический жанр, содержание которого – любовные переживания лирического героя. Однако, эта любовь остается неразделенной, и отсюда возникает трагичность, свойственная звучанию стихотворения:

Я лиру посвятил народу своему,

Быть может, я умру неведомый ему,

Но я ему служил – и сердцем я спокоен…

Не только народ, но и вся Русь – вот та неизменная возлюбленная Некрасова, которой посвящены лучшие произведения поэта. .