Анализ стихотворения Ф. И. Тютчева «Нам не дано предугадать»

Анализ стихотворения Нам не дано предугадать следует начать с того, что это произведение было написано Ф. Тютчевым в 1869 году, незадолго до смерти поэта и уже близко к концу его творческого пути. Оно и по форме является своеобразным подведением итогов, созданным на вершине творческого расцвета Тютчева, и потому зрелым и безупречным по своей структуре.

Смысл, вложенный в него поэтом, и сейчас остается актуальным и имеющим значение для современных писателей. Таким образом, почти за сто пятьдесят лет, которые эти слова пережили, они все еще не устарели, и вряд ли это произойдет когда-либо в будущем.

Чтобы сделать дальнейший анализ стихотворения Нам не дано предугадать, обратимся непосредственно к тексту произведения.

Обобщение «наше слово», которое дает Федор Тютчев в самом начале своего стихотворения, сразу же отсылает нас к некой объединенности, общности поэта с прочими окружающими людьми, а заодно подчеркивает, что любые слова, не только принадлежащие великим поэтам или писателям, могут оказать поистине магическое воздействие, и требуют большой осторожности в обращении с ними. Отсутствие определение того, в ком именно отозваться может слово, также имеет важное значение – это дает нам понять, что слова могут подействовать не только на конкретных людей и тех, кто находится в непосредственной близости с говорящим или пишущим, но оказать влияние на всех людей, включая далеких потомков. Творчество самого Ф. Тютчева стало тому наглядным примером.

Потом поэт переходит сразу как к упоминанию некой высшей силы, которой даруется сострадание, так и к разговору о сострадании вообще. Он называет его в качестве того, что может уберечь от пагубного разрушительного влияния неосторожных слов, ведь именно при помощи сострадания человек может понять другого человека и простить ему резкие слова.

Что касается синтаксической структуры предложения, то тут Федор Тютчев использует одну из сложнейших конструкций – период, делящийся на две части, одна из которых причинная, а вторая – следственная. Это необычно, но, благодаря строгой выдержанности всех элементов конструкции, а также синтаксическому параллелизму и употреблению анафоры, рассматриваемое стихотворение Ф. Тютчева производит впечатление четкой и законченной композиции, целиком выразившей сложную мысль.