Анализ стихотворения Ф. И. Тютчева «Певучесть есть в морских волнах»

Это произведение поэт написал в 1865 году и, как большая часть его зрелых творений, является философским раздумьем. Как покажет дальнейший анализ стихотворения Певучесть есть в морских волнах, к тому моменту направление поэтической мысли Ф. Тютчева уже избрало окончательное направление в своем стремлении к гармонии. В этом стихотворении гармония музыки и поэзии пробивается сквозь шум и рокот человеческих слов, препятствующих ей, пока, в конце концов, не становится единственным чистым звуком, перекрывающим все. Добиться этого эффекта Ф. Тютчеву во многом помогла использованная им звукопись, благодаря которой стихотворение обрело динамизм и яркость образов, которые описывает поэт.

Ф. Тютчев обращается в своем стихотворении к высказыванию знаменитого философа Б. Паскаля, сравнивающего человека с мыслящим тростником, и делает это обращение центром и наиболее ярким моментом своего произведения, его кульминацией. Паскаль прибегнул к такой формулировке, выводя способность мыслить, как наивысшую и наиболее значимую для человека, в то время как Ф. Тютчев подчеркивает необходимость человеку близости к природе, его внутреннюю потребность найти гармоничную связь с ней. Особенно важен в этом его стихотворении мотив сближения и единства человека с природой. Тютчев особенно подчеркивал, что личное, «узконаправленное» Я человека помешает ему достигнуть гармонии с природой, ощутить свою с ней общность.

Таким образом, он во второй части стихотворения противопоставляет человека природе, особо выделяя то, что человек давно уже не связан с ней так тесно, как это должно быть. Для очерчивания трагического и неуютного положения человека в сложившейся ситуации, Ф. Тютчев прибегает к различным средствам художественной выразительности, таким, например, как риторические вопросы, анафоры. Первой части стихотворения, описывающей, как должно быть, свойственно также большое количество эпитетов, подчеркивающих идеалистичность и желанность единения человека и природы, вторая часть обладает огромным количеством метафор, также свидетельствующих об объединении и взаимосвязанном существовании, а третья часть насыщена гиперболами, предназначенными подчеркнуть степень одиночества человека во вселенной.

На этом мы заканчиваем анализ стихотворения Певучесть есть в морских волнах.