Анализ стихотворения Ф. И. Тютчева «С поляны коршун поднялся»

Федор Иванович Тютчев - влюбленный в природу русский поэт, чье поэтическое слово восторгает и чарует уже не одно поколение. Так легко, с живой искрой и искренним преклонением о природе не писал не один лирик.

Анализ стихотворения С поляны коршун поднялся показывает еще одну оду царице-природе, которую воспевает ее преданный слуга. Великий поэт в каждом своем произведении проводит параллель между человеком и великим творцом - природой. Каждый раз при этом Федор Иванович превозносит природу и показывает мелкое значение на ее фоне человеческого существа. Но в то же время, автор не скрывает, что человек, как и его создательница, остается для него тайной из тайн.

"С поляны коршун поднялся" - произведение, которое Тютчев создал в 1835 году, является еще одним поиском ответов на вечные экзистенциальные тайны. В нем горит вопрос соотношения природного и человеческого начала.

Человек имеет дар мыслить и понимать. Но есть ли такая способность даром или, наоборот, является она карой. Ведь именно эта характеристика человеческого разума выделяет его среди других "детей природы". Должны ли радоваться тому, что когда-то были отделены от природы?

Анализ стихотворения С поляны коршун поднялся раскрывает истинные побуждения лирического героя - разгадать неизведанное. Но, к сожалению, "земной круг" не дает человеческой мысли покинуть его пределы и постичь сокровенное. Наш разум постоянно наталкивается на неизбежные границы.

Лирический герой с горечью смотрит на свободную птицу, которой "природа-мать. . . дала два мощных, два живых крыла". Тютчев с сарказмом зовет человека "царем земли". На самом деле, он должен вместо свободного парения над облаками потеть на земле в грязи.

Федор Иванович не только как поэт, но и как философ и мыслитель в своих лирических творениях неоднократно задавался вопросом о величии и ничтожестве человеческого существа. Особенно изобразить такое противоречие этого образа ему удалось в стихе «С поляны …», где поэт анализирует судьбу человека и птицы. Одно дитя природы имеет дар парить в свободном полете между облаков. Другое – обречено находиться на пыльной земле, лишь наблюдая с завистью, как птица уходит за небосклон.

Разницу между двумя судьбами помогает ощутить контраст: поляна – небо, я – коршун, небосклон – пыль. Говоря о небе, поэт употребляет динамичные возвышенные глаголы. Земная жизнь имеет образ простой, статичный.