Сочинение Анализ стихотворения Ф.И. Тютчева «Эти бедные селенья»

Стихотворение «Эти бедные селенья» датируется 13 августа 1855 года.

Начинается стихотворение с анафорически построенных строк, которыми поэт призывает разглядеть окружающую действительность:

Эти бедные селенья,

Эта скудная природа -

Край родной долготерпенья,

Край ты русского народа!

Эпитеты «бедные», «скудная» несвойственны природной лирике поэта, они заставляют задуматься о действительно трудной судьбе «русского народа».

Во второй строфе особо ярко нашла отражение славянофильская позиция поэта:

Не поймет и не заметит

Гордый взор иноплеменный,

Что сквозит и тайно светит

В наготе твоей смиренной.

Красочно просматривается противопоставление «своего» и «чужого», «родного» и «инородного». У России свой путь, своя неповторимая судьба. Для западного взгляда это лишь отсталая и дикая страна, в которой угнетенный народ подавлен и смиряется со своей долей.

Однако Россия озарена «тайным», то есть почти невидимым, непонятным и неразличимым светом, рассмотреть и понять который не в силах иноземец, не знающий истинную русскую действительность. А свет этот представляет собой глубокую патриархальность, веру. Самая высшая красота - это религиозное чувство, а оно свойственно русским людям.

Россия – страна, хранимая Богом, благословленная им. Поэтому и появляется в стихотворении религиозная символика:

Удрученный ношей крестной,

Всю тебя, земля родная,

В рабском виде Царь небесный

Исходил, благословляя.

Христос у Тютчева словно бы становится свидетелем народного «долготерпения», народного страдания. Он - единственный, на кого можно уповать и надеяться.

Стихотворение написано четырехстопным ямбом, перекрестные женские рифмы придают ему некую плавность, песенность и, в то же время, законченность. .