Знатоки поэзии относят это произведение Федора Тютчева к разделу лирики любовной. Много своих стихов он посвятил своей возлюбленной, Елене Александровне Денисьевой. Для обычного стиля поэта, оно большое, в нем десять строф.

Анализ стихотворения Ф. И. Тютчева "О, как убийственно мы любим. . . " показывает всю глубину любви автора, боязнь ее потерять и непонимание страданий, которые приносит чувство любви. Он говорит нам, что любовь это не счастье, а часто несет чувство «встрече роковой». Что это не чувство радости, а «судьбы ужасном приговоре».

Он боится, что любимый человек невольно разрушит их любовь и не принесет радость в их отношения «Мы то всего вернее губим», так как слепая страсть затмевает разум, он предостерегает «В буйной слепоте страстей». И, что удивительно, мы разрушаем, то, что больше всего любим.

Далее он описывает судьбу своей возлюбленной. Он описывает ее состояние, когда он ее встретил «Ее волшебны взоры, речи и смех младенческо-живой?». На ее щеках играл румянец, на устах улыбка, очи ее блестели, как звезды.

Затем, он удивляется после года их бурных свиданий, «куда ланит девались розы», и сам же объясняет, что, по-видимому, их выжгли слезы, ничего от прежней в ней не уцелело. Причина горьких слез - «Судьбы ужасным приговором, твоя любовь для ней была». Что встреча была, к сожалению роковой, но почему-то только для нее. Он с горечью говорит, что после их роковой встречи ее жизнь покрылась «незаслуженным позором».

Он сравнивает их встречу с северным летом, которое короткое и недолговечное. Его любимой, после расставания остались только воспоминания, осталось одиночество и осуждение общества, «Толпа, нахлынув, в грязь втоптала, то, что в душе ее цвело». Нам очень жаль его любимую.

И, что же осталось нашей героине, только ожесточение и страдания «Боль без отрады и без слез!». Печально, любовь ушла, нет надежды на будущее. Что далее происходило, автор не повествует, так как пытается донести нам другую мысль.

Анализ стихотворения Ф. И. Тютчева "О, как убийственно мы любим. . . " можно закончить, внимательно прочитав последнюю строфу. В ней осуждение и предостережение, нельзя предаваться страсти, ибо она убивает любовь, убивает душу любимой, приносит ей горе и, можно сказать, приводит к печальному концу. Он пишет свои незабываемые вещие строки « Мы то всего вернее губим, что сердцу нашему милей!. . ».