Сочинение Анализ стихотворения Ф.Н. Глинки «Москва»

Федор Николаевич Глинка (1786 - 1880) – выдающийся человек своего времени. Военный и литератор, он пользовался большой известностью в Москве, да и во всей России. Близкий идеям декабризма, Глинка всю свою жизнь проповедовал идеи Добра, Справедливости, Нравственности, Веры. Будучи человеком военным, Глинка прошел почти все воины, выпавшие на долю его поколения. В них закалялся его характер, а вместе с тем утверждалась мысль о величии России, о богоизбранности Родины.

Самым известным произведением Глинки является его стихотворение «Москва» (1840). Его можно назвать одним из лучших образцов патриотической лирики, созданных русскими поэтами.

В стихотворении Глинки Москва предстает перед нами величественным и древним городом, истинным воплощением русского характера, русского народа. Первое четверостишие, играющее роль вступления, раскрывает нам Москву как большой и старинный город, «город контрастов». Он вмещает в себя и роскошные дворцы, и купеческие посады, и деревни. Глинка показывает, что в этом городе живут самые разные люди, от знатных вельмож до простых крестьян.

В первой части стихотворения герой восхищается красотой Москвы. Он как бы смотрит на нее сверху, и пейзаж, который ему открывается, захватывает дух:

Опоясан лентой пашен,

Весь пестреешь ты в садах;

Сколько храмов, сколько башен

На семи твоих холмах!. .

Лирический герой гордится Москвой. По его мнению, это великий город, обладающий мощным духом, огромной энергий, которые позволили ему «и над малою рекою стать» великим и знаменитым. В этой части раскрывается, что же создает и поддерживает силу города. По мнению Глинки, это русский народ, его талант и мощь. Недаром автор приводит истинно народное название Москвы – «матушка Москва!»

Эта часть наполнена тропами. Это и эпитеты («исполинская рука»), и метафоры («исполинскою рукою развит»). Также здесь присутствует сравнение: «как хартия, развит» и гипербола: «Глаз не схватит улиц длинных».

Вся сила и одаренность русского народа воплотились в Москве. В третьей части герой описывает ее достопримечательности, даже названия которых говорят о непобедимости этого русского города: «холм Кремля-богатыря», «златая шапка Ивана-звонаря?», «Царь-колокол», «Царь-пушка», «святые в Кремле ворота». Интересно, что в этом ряду указаны и ворота Кремля, которые ведут в храм Василия Блаженного. По мнению Глинки, Москва сильна и своей святой христианской верой.

Вторая часть стихотворения наполнена эпитетами, превозносящими Москву: «Кремль-богатырь», «златая шапка», «святые ворота». Кроме того, эта часть произведения насыщена метафорами: «Кто, силач, возьмет в охапку Холм Кремля-богатыря?», «Кто собьет златую шапку У Ивана-звонаря?»

Автор наполняет эту часть риторическими вопросами, подчеркивающими силу и могущество города.

Следующая, третья, часть стихотворения рассказывает о многострадальной истории Москвы. Глинка подчеркивает, что никогда, несмотря на все беды, выпавшие на его долю, этот город не унизился перед врагом:

Ты не гнула крепкой выи

В бедовой твоей судьбе…

Далее следует перечисления бедствий, происходивших в Москве: нашествие Наполеона, сильнейший пожар… Но из всех бед Москва выходила «неизменною». Лирический герой сочувствует своему любимому городу, считает его святым. Поэтому в стихотворении появляются следующие тропы: «как мученик, горела» (сравнение), «бурнопламенная река» (эпитет), «из пепла ты восстала» (метафора). Кроме того, здесь автор использует древнерусскую лексику («Ты не гнула крепкой выи»), чтобы подчеркнуть крепкие корни, огромную историю и русскую душу этого города.

В этой части меняется ритм стихотворения, его размер. Здесь он напоминает народные песни, плачи: «И под пеплом ты лежала Полоненною».



В финальной части ритм стихотворения выравнивается, потому что автор верит в непобедимость и славу Москвы. Заканчивается стихотворение пламенными строками:

Процветай же славой вечной,

Город храмов и палат!

Град срединный, град сердечный,

Коренной России град!

Из финального четверостишия мы понимаем, что для Глинки Москва – это воплощение России. России настоящей, «коренной», народной. Москва является символом непобедимости и святости нашей страны, у которой свой, особый, избранный путь. Автор всем сердцем желает ей процветания и вечной славы, величия.

Это четверостишие, впрочем , как и все стихотворение, эмоционально насыщено, поэтому оно наполнено восклицаниями и обращениями, содержащими большое количество эпитетов.

Стихотворение Ф. Н. Глинки «Москва» является гимном Москвы и России, наполненным любовью и гордостью, восхищением и благоговением. .