Сочинение Анализ стихотворения Ф.Н. Глинки «Стихи о бывшем семеновском полку»

«Стихи о бывшем семеновском полку» были написаны Ф. Н. Глинкой в связи с амнистией 1856 года, когда «были прощены» и вернулись в столицу многие офицеры, участвовавшие в восстании Семеновского полка в 1825 году.

Семеновский полк, основанный Петром I в 1683 году, был одним из самых привилегированных гвардейских полков. Здесь служили многие будущие декабристы: И. Д. Якушкин, С. М. Муравьев-Апостол и другие. В 1820 году в полку произошло восстание. Оно было одним из проявлений накаленной общественной атмосферы в канун выступления декабристов. Это восстание было подавлено, а его инициаторы жестоко наказаны.

Опорным, ключевым словом в данном стихотворении, на мой взгляд, является слово «бывшим». Все произведение представляет собой воспоминания лирического героя, его размышления и оценка прошедшего. Мысль автора переносится ко времени окончания войны с Наполеоном. Его он характеризует как «прекрасную пору»:

Россия в лаврах под венками,

Неся с победными полками

В душе покой, в устах «ура!»…

Примечательна метафора «неся в душе покой». Победив Наполеона, русские солдаты освободили от ига завоевателя не только Россию, но и многие страны Европы. Получается, что у нашей страны была очень важная миссия в мире – освободительная. И она смогла ее исполнить, потому что обладала всеми необходимыми для этого качествами: мощью, умом, храбростью и доблестью своих сыновей.

Тяжелое испытание закончилась. Страна, а вместе с ней и весь народ вздохнули спокойно и предались счастью мирной жизни. Именно тогда, по мысли героя, для Петербурга, столицы России, «минута чудная мелькнула». Что это значит? Вернувшись из демократичной и либеральной Европы, русские офицеры начали привносить и в свою служебную жизнь идеалы свободы и гуманизма. Даже солдаты приобрели в заграничных походах «европейский лоск». Военные стали отходить от бессмысленной муштры и бесконечных смотров, и, что самое главное, «о палке и вестей не стало». То есть настало то прекрасное, хоть и короткое время, когда и русская армия «глотнула» свободы, русский офицер и солдат почувствовал к себе уважение со стороны императора и военного руководства. А если уж либерализм дошел до армии, это значит, что и все русское общество вздохнуло свободнее в то время.

После этого начинается основная часть стихотворения, которая посвящена описанию Семеновского гвардейского полка. Автор сразу же выделяет его из основной массы как лучший, как «цвет» российской армии. Об этом говорит эпитет «прекрасный»: «Но перед вами отличался Семеновский прекрасный полк». Офицеры этого полка представляли собой гордость страны, прежде всего, по своим человеческим качествам: «уму, толку, человеческим манерам». Эпитет «человеческие» указывает и на воспитанность, галантность офицеров и, в то же время, на их образованность, просвещенность, гуманизм, либеральность. Поистине, они являлись примером для всего общества. Молодых офицеров не манил пустой блеск светской жизни:

У них чело яснелось думой,

Из-за которой ум сиял. . .

Все свои усилия и все свое время офицеры посвящали думе о судьбах России, об улучшении жизни народа, о процветании Родины. Публичным глашатаем их стараний, их мыслей был, по мнению Глинки, молодой Пушкин. Да не только он, «и много было».

Но тут поэтическая строка прерывается на середине горестным многоточием. «Все прошло!» - сокрушается герой. И далее:

Прошло и уж невозвратимо!

Всё бурей мутною снесло,

Промчалось, прокатило мимо. . .

Автор не называет конкретно, что произошло и в чем причина столь разительных перемен в русском обществе. Он лишь с помощью метафоры создает ощущение огромной беды и невосполнимых потерь, которые обрушились на Россию: «утекло Волною пасмурной, печальной… В реках воды, а в людях слез…» Но тут же, как будто допустив минутную слабость, автор останавливает себя. Это удел потомков – что-то оценивать, описывать, осознавать значимость.

Что же остается самому герою и его единомышленникам «в уборе париков седых»? Только воспоминания. Но из этих воспоминаний (финальная часть стихотворения) мы узнаем, что офицеры Семеновского полка сохранили свои идеалы, их не смогли сломить или запугать. Глинка упоминает Новинки - имение бывшего офицера Семеновского полка Ивана Николаевича Толстого.

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