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Сочинение Анализ стихотворения Фета "Шепот, робкое дыханье"

    В стихотворении Фета "шепот,робкое дыханье" 3 строфы,в каждой из которых по 4 стиха.
    Темой данного стихотворения является природа. Автор описывает переходное состояние природы от ночи к утру. Описание ночи. . природа ночью красива.
    Автор не использует глаголы - это придаёт стихотворению большую выразительность и красоту.

    Огромное количество глухих согласных в каждой строфе замедляет речь, делает ее тягучей,более плавной, созвучной поэтическому языку XX века.
    Все три строфы этого стихотворения образуют одно-единственное предложение.
    Заканчивается 1 строфа и вторая продолжает её, заканчивается вторая, продолжение - третья строфа. Как будто небольшие кадры.

    Стихотворение очень красивое,певучее,хочется придумать к нему музыку и спеть.
    Вокруг данного стихотворения было очень много споров : люди воспринимали его каждый по-разному : многие считали,что это лирическое произведение "чистой воды",что оно в пору потрясения воспевать трели соловья.
    стихотворение это четкое,прозрачное,меткое,действие которого происходит на лугу,не далеко от ручья,на природе.

    Читая его, мысленно переносишься на луговую поляну,свежесть вливается в легкие. Хочется остаться там навсегда,никогда не уходить оттуда.
    "Шепот,робкое дыханье" - само название говорит само за себя. Шепот=Это что-то очень тихое,что то,чтобы не нарушить тишину.
    Робкое дыханье - тихое дыханье. . . схоже с шепотом.

    Это все для того,что бы не нарушить "жизнь" природы, её состояние.
    Эти слова помогают читателю более ярко представить происходящее в данный период. Этими словами автор пытается подчеркнуть всю красоту необыкновенной природы.

    В стихотворении олицетворяется ручей. Этим автор хочет показать то,что природа живет и дышит. дышит каждой травинкой и каждый листиком,каждой капелькой росы или ручья.
    И то,что люди не считают её живой, это неправильно.

    Даже когда наступает ночь - все живёт, живёт своей, не каждому понятной, жизнью.

    Автор использует в своем стихотворении неожиданные ассоциации,например одна их них "свет ночной". Ночью практически не бывает света. Ночью наступает тишина,покой и темнота. .

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