Сочинение Анализ стихотворения Фета «Вечер»
У Фета была очень сложная судьба: он был незаконнорожденным ребенком, в будущем он много лет пытался восстановить свою фамилию. Возможно, тяжелая жизнь повлияла на то, что А. Фет видел настоящую красоту природы, даже любая, почти незаметная деталь была в глазах поэта истинно прекрасной.
В стихотворении «Вечер» А. А. Фет описывает один промежуток времени – между днем и ночью. Картина природы в этом периоде суток создана полностью, все гармонично и едино слито умелой рукой мастера.
Очень ярко поэт описывает образ солнца:
Погорев золотыми каймами,
Разлетелись, как дым, облака.
В одном предложении сразу два сравнения: «как дым, облака», а образ солнца метафоричен, солнце прячется за горизонтом, оставляя свой след на «небесной перине».
Стихотворение «живое», оно наполнено звуками природы, солнца:
Прозвучало над ясной рекою,
Прозвенело в померкшем лугу,
Прокатилось над рощей немою,
Засветилось на том берегу.
Будто природа говорит: «Посмотрите, какая я красивая! Я внушаю людям только добро и радость! Я не могу причинить никому зла, потому что я – это истинное счастье»
У Фета река – это «живое существо», она «луками убегает на запад», любое препятствие ее не помеха, потому что все в природе гармонично, и вот этот лучезарный поток направляется вперед.
Вечер – переходное состояние между днем и ночью, союзник, который объединяет их:
Вздохи дня есть в дыханье ночном.
Здесь это время суток олицетворено Фетом, за последним вздохом дня следует вздох ночи, а их связующим является вечер.
Стихотворение «Вечер» - это описание одного мгновенья, описание определенного промежутка времени, в котором отразилась красота, видимая любому человеку. .