Сочинение Анализ стихотворения Фета «Вечер»

У Фета была очень сложная судьба: он был незаконнорожденным ребенком, в будущем он много лет пытался восстановить свою фамилию. Возможно, тяжелая жизнь повлияла на то, что А. Фет видел настоящую красоту природы, даже любая, почти незаметная деталь была в глазах поэта истинно прекрасной.

В стихотворении «Вечер» А. А. Фет описывает один промежуток времени – между днем и ночью. Картина природы в этом периоде суток создана полностью, все гармонично и едино слито умелой рукой мастера.

Очень ярко поэт описывает образ солнца:



Погорев золотыми каймами,

Разлетелись, как дым, облака.



В одном предложении сразу два сравнения: «как дым, облака», а образ солнца метафоричен, солнце прячется за горизонтом, оставляя свой след на «небесной перине».

Стихотворение «живое», оно наполнено звуками природы, солнца:



Прозвучало над ясной рекою,

Прозвенело в померкшем лугу,

Прокатилось над рощей немою,

Засветилось на том берегу.



Будто природа говорит: «Посмотрите, какая я красивая! Я внушаю людям только добро и радость! Я не могу причинить никому зла, потому что я – это истинное счастье»

У Фета река – это «живое существо», она «луками убегает на запад», любое препятствие ее не помеха, потому что все в природе гармонично, и вот этот лучезарный поток направляется вперед.

Вечер – переходное состояние между днем и ночью, союзник, который объединяет их:



Вздохи дня есть в дыханье ночном.



Здесь это время суток олицетворено Фетом, за последним вздохом дня следует вздох ночи, а их связующим является вечер.

Стихотворение «Вечер» - это описание одного мгновенья, описание определенного промежутка времени, в котором отразилась красота, видимая любому человеку. .