Сочинение Анализ стихотворения Г. Р. Державина «Памятник».

Гавриил Романович Державин - великий русский поэт 18 века. В своем творчестве он освещал проблемы русского высшего общества. Поэт отмечал как хорошие стороны жизни (деятельность императрицы), так и отрицательные (разрушительную деятельность вельмож). Также в лирику Державина вошла его собственная жизнь.



Отличительные черты творчества поэта можно легко проследить на примере стихотворения «Памятник», которое было написано в 1775 году. Это произведение содержит некоторые сведения из жизни самого Державина. Его герой не вымышлен воображением, он дышит и действует. Именно поэтому стихи начинаются с личного местоимения "я": «Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный». И далее продолжается рассказ о себе: «…первый я дерзнул в забавном русском слоге О добродетелях Фелицы возгласить».



Фелицей Державин называл Екатерину II. Ещё в 1783 году была опубликована посвящённая императрице ода с тем же названием, которая принесла Державину литературную славу.



Ещё одна отличительная черта поэзии Державина – соединение «высоких» и «низких» слов. Этим поэт добивается очень большой выразительности:



Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный,



Металлов твёрже он и выше пирамид…



Слух пройдет обо мне от Белых вод до Черных…



И рядом с этими простыми и понятными каждому строчками есть в «Памятнике» стихи, наполненные высокой лексикой. Особенно показательно последнее четверостишие, наполненное героическим воодушевлением и верой в своё предназначение:



О муза! возгордись заслугой справедливой,



И презрит кто тебя, сама тех презирай.



В основу стихотворения положен образ памятника. Он становится в произведении Державина памятью таланту и искусству. Художественный приём, лежащий в основе стихотворения, - метафора.



Ещё один излюбленный приём поэта – градация. Например:



В сердечной простоте беседовать о боге



И истину царям с улыбкой говорить.



Наряду с этими приемами, Державин использовал и одушевление. Вот четверостишие, полностью состоящее из одушевлений:



Так! – весь я не умру, но часть меня большая,



От тлена убежав, по смерти станет жить,



И слава возрастёт моя, не увядая,



Доколь славянов род вселенна будет чтить.



В «Памятнике» Державин утверждал вечность своего литературного творчества, определял свои несомненные заслуги перед Отечеством (Всяк будет помнить то в народах неисчётных, / Как из безвестности я тем известен стал). Но не менее гордился поэт и своим народом (Доколь славянов род вселенна будет чтить).



С самой большой теплотой поэт относился к своей Музе, считая, что именно она двигала его пером:



О муза! возгордись заслугой справедливой…



Непринуждённою рукой неторопливой



Чело твоё зарёй бессмертия венчай.



Таким образом, в «Памятнике» поэт представлен как орудие высшей силы, направленное на уничтожение пороков и действующее по велению свыше. .