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Сочинение Анализ стихотворения Г. Р. Державина «Памятник».

    Гавриил Романович Державин - великий русский поэт 18 века. В своем творчестве он освещал проблемы русского высшего общества. Поэт отмечал как хорошие стороны жизни (деятельность императрицы), так и отрицательные (разрушительную деятельность вельмож). Также в лирику Державина вошла его собственная жизнь.

    Отличительные черты творчества поэта можно легко проследить на примере стихотворения «Памятник», которое было написано в 1775 году. Это произведение содержит некоторые сведения из жизни самого Державина. Его герой не вымышлен воображением, он дышит и действует. Именно поэтому стихи начинаются с личного местоимения "я": «Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный». И далее продолжается рассказ о себе: «…первый я дерзнул в забавном русском слоге О добродетелях Фелицы возгласить».

    Фелицей Державин называл Екатерину II. Ещё в 1783 году была опубликована посвящённая императрице ода с тем же названием, которая принесла Державину литературную славу.

    Ещё одна отличительная черта поэзии Державина – соединение «высоких» и «низких» слов. Этим поэт добивается очень большой выразительности:

    Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный,

    Металлов твёрже он и выше пирамид…

    Слух пройдет обо мне от Белых вод до Черных…

    И рядом с этими простыми и понятными каждому строчками есть в «Памятнике» стихи, наполненные высокой лексикой. Особенно показательно последнее четверостишие, наполненное героическим воодушевлением и верой в своё предназначение:

    О муза! возгордись заслугой справедливой,

    И презрит кто тебя, сама тех презирай.

    В основу стихотворения положен образ памятника. Он становится в произведении Державина памятью таланту и искусству. Художественный приём, лежащий в основе стихотворения, - метафора.

    Ещё один излюбленный приём поэта – градация. Например:

    В сердечной простоте беседовать о боге

    И истину царям с улыбкой говорить.

    Наряду с этими приемами, Державин использовал и одушевление. Вот четверостишие, полностью состоящее из одушевлений:

    Так! – весь я не умру, но часть меня большая,

    От тлена убежав, по смерти станет жить,

    И слава возрастёт моя, не увядая,

    Доколь славянов род вселенна будет чтить.

    В «Памятнике» Державин утверждал вечность своего литературного творчества, определял свои несомненные заслуги перед Отечеством (Всяк будет помнить то в народах неисчётных, / Как из безвестности я тем известен стал). Но не менее гордился поэт и своим народом (Доколь славянов род вселенна будет чтить).

    С самой большой теплотой поэт относился к своей Музе, считая, что именно она двигала его пером:

    О муза! возгордись заслугой справедливой…

    Непринуждённою рукой неторопливой

    Чело твоё зарёй бессмертия венчай.

    Таким образом, в «Памятнике» поэт представлен как орудие высшей силы, направленное на уничтожение пороков и действующее по велению свыше. .

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